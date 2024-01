Caso AMLO lleva 13 años cerrado: Departamento de Justicia. No tengo evidencia: Golden

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó que la investigación efectuada por la Administración de Control de Drogas (DEA) y fiscales sobre supuestos pagos del narcotráfico en beneficio a la campaña de 2006 del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue concluida y cerrada.

El periodista Jesús García, del diario estadounidense La Opinión, informó que el DOJ afirmó dicha información al medio, donde precisó que la actividad indagatoria estuvo “limitada en el tiempo” y restringida en alcance únicamente a actividades criminales relacionadas con las drogas detectadas en el país y concluida”.

García añadió que el diario pidió una postura oficial de la DEA sobre la indagatoria realizada por sus agentes; sin embargo, el área de atención a medios refirió la solicitud al Departamento de Justicia, entidad que se encargó de aclarar las circunstancias del cierre de la investigación.

“Hace 13 años, el Departamento siguió sus protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles”, comentó un funcionario del DOJ.

Acotó que la investigación fue “concluida”. Es decir, la indagatoria a la campaña de AMLO en 2006 está cerrada desde hace 13 años.

Asimismo, un portavoz del DOJ defendió la actual colaboración del Gobierno mexicano contra el crimen organizado, además por su respeto a las políticas internas de los mexicanos.

“El Departamento de Justicia respeta plenamente la soberanía de México y estamos comprometidos a trabajar hombro con hombro con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de la droga”, añadió.

NO HAY EVIDENCIAS CONTUNDENTES DE DONACIONES, ACLARA REPORTERO

El periodista Tim Golden, quien escribió un reportaje para el portal ProPublica sobre la investigación que efectuó la DEA contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntas donaciones del narcotráfico a su campaña presidencial en 2006, señala que su texto no afirma la existencia de evidencias “contundentes” sobre tales revelaciones.

En una entrevista, Golden fue cuestionado sobre la decisión de titular la investigación con signos de interrogación, a diferencia de los medios en México que afirman que la campaña de López Obrador o AMLO –como también se le conoce— recibió el dinero del crimen organizado.

“Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones”, explicó Golden a la pregunta expresa. “Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones, nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información, no hubo un proceso judicial que llegara a validar esa información de forma definitiva”.

El periodista, quien ha sido reconocido en dos ocasiones con el premio Pulitzer por investigaciones en El Salvador y México, expone que su trabajo no inició como una “filtración”, sino como seguimiento a reportes previos sobre presuntas donaciones del narcotráfico a la campaña de AMLO.

“Había bastantes gentes que sabían de esto desde hace mucho tiempo, yo creo que queda claro que el trabajo que hicimos en ProPublica es un trabajo de muchos meses. No que alguien nos dijo: ‘Oye hay esta información, sácalo’. Nosotros no trabajamos así”, acotó Golden.

Sobre si hubo alguna evaluación del posible impacto en el proceso electoral en México, donde el 2 de junio se elegirá a una presidenta o presidente, Golden aclaró que no fue labor de ProPublica tomar esas consideraciones.

“Eso no es el trabajo nuestro. El trabajo es sacar la información de la forma más responsable que podemos, es decir con la mayor transparencia”, expuso. “Si hay algo que nosotros no podemos constatar, saber a ciencia cierta, o no publicarlo o [decidimos] presentarlo con una clara explicación de lo que pudimos saber y lo que no pudimos saber y yo creo que se hizo en este caso”.

FUE ATAQUE PERSONAL, ASEGURA EXJEFE DE LA DEA

“No hay ninguna evidencia” de que Andrés Manuel López Obrador tenga o haya tenido vínculos con el crimen organizado, como señala una nota de ProPublica, la cual asegura que miembros del crimen organizado entregaron dinero en la campaña de 2006 al entorno cercano del hoy Presidente, señaló en entrevista Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

“Se habla de algunos informantes que dicen que tuvieron conversaciones con gente que estaba acercada de López Obrador pero no hay ninguna, ninguna, evidencia vinculando a López Obrador”, comentó Vigil, quien por el contrario planteó la posibilidad de que gente cercana al mandatario pudiera haber utilizado su nombre para poder ganar dinero.

En ese sentido, el exagente de la DEA expresó: “En mi opinión parece que las personas que estaban acercadas en la campaña de 2006 de López Obrador contra de Felipe Calderón posiblemente estaban utilizando el nombre del mandatario para poder ganar dinero del crimen organizado y quedarse con ese dinero, pero de que ellos tienen grabaciones, que ellos tienen videos, que tienen cosas contra del exmandatario, para nada”.

El texto de ProPublica, firmado por ​​Tim Golden, señala que, de acuerdo con documentos oficiales gubernamentales —los cuales no se presentan— y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, “el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes”.

Al respecto, Vigil señaló que en su opinión “era una cosa inútil para salir con esta nota que algunos agentes de la DEA hablaron con ProPublica sobre de la investigación que estaba llevando a cabo” y previó que esto “va a causar mucho daño” a la relación entre ambas naciones.

“Ya se había causado mucho daño, por ejemplo, cuando se detuvo a Salvador Cienfuegos (exsecretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto) aquí en los Estados Unidos, pero esto va a tener hasta más impacto. ¿Por qué? Simplemente porque esto fue un ataque personalmente contra del mandatario [López Obrador] y aparte lo va a ver en una manera en que los Estados Unidos estaba tratando de influir en las elecciones presidenciales –que van a llegar en unos cuantos meses–, sólo que en este asunto no va a ganar nadie porque ahora yo creo que el impacto y las relaciones bilaterales en el combate del crimen organizado se van a [resultar] dañadas de una manera horrible”, lamentó.

La nota de ProPublica describe cómo agentes de la DEA usaron como un operador encubierto a Mauricio Soto Caballero, “un hombre de negocios y operador político que lideraba un equipo de avanzada para el jefe de logística de la campaña” de López Obrador y que, de acuerdo con los mismos reportes, aceptó cooperar con la agencia antidrogas tras ser detenido por agentes encubiertos.

Soto trató de grabar en dos ocasiones a Nicolás Mollinedo, quien fuera chófer durante muchos años de López Obrador, para exhibir que estaba al tanto de los supuestos pagos del crimen organizado, no obstante en un primer intento la grabadora se apagó y en el otro no fue concluyente. La nota ProPublica señala en ese sentido: “Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o se incriminara más directamente”.

Al respecto, Mike Vigil indicó que posiblemente había una investigación en curso contra Mollinedo. “Yo creo que sí (se le investigó) porque mandaron a Soto que tenía una grabadora, estaba grabando la conversación, en dos ocasiones lo mandaron, en la primera ocasión no se grabó nada porque no sé si se puso nervioso Soto y no grabó la conversación y luego lo mandaron otra vez, supuestamente, y en ese entonces la grabación sí salió bien, pero nunca vincularon a Mollinero al Presidente, nunca dijo que había recibido el dinero que él tenía conocimiento, que había aceptado esto”.