ENTREVISTA ¬ Vigil, exjefe DEA: la nota no da pruebas contra AMLO, es inútil y dañina

Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), expuso en entrevista con SinEmbargo que en la nota de ProPublica “no hay ninguna, ninguna, evidencia vinculando a López Obrador” con el crimen organizado, como sugiere la publicación.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).– “No hay ninguna evidencia” de que Andrés Manuel López Obrador tenga o haya tenido vínculos con el crimen organizado, como señala una nota de ProPublica, la cual asegura que miembros del crimen organizado entregaron dinero en la campaña de 2006 al entorno cercano del hoy Presidente, señaló en entrevista Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

“Se habla de algunos informantes que dicen que tuvieron conversaciones con gente que estaba acercada de López Obrador pero no hay ninguna, ninguna, evidencia vinculando a López Obrador”, comentó Vigil, quien por el contrario planteó la posibilidad de que gente cercana al mandatario pudiera haber utilizado su nombre para poder ganar dinero.

En ese sentido, el exagente de la DEA expresó: “En mi opinión parece que las personas que estaban acercadas en la campaña de 2006 de López Obrador contra de Felipe Calderón posiblemente estaban utilizando el nombre del mandatario para poder ganar dinero del crimen organizado y quedarse con ese dinero, pero de que ellos tienen grabaciones, que ellos tienen videos, que tienen cosas contra del exmandatario, para nada”.

El texto de ProPublica, firmado por ​​Tim Golden, señala que, de acuerdo con documentos oficiales gubernamentales —los cuales no se presentan— y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, “el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes”.

Al respecto, Vigil señaló que en su opinión “era una cosa inútil para salir con esta nota que algunos agentes de la DEA hablaron con ProPublica sobre de la investigación que estaba llevando a cabo” y previó que esto “va a causar mucho daño” a la relación entre ambas naciones.

“Ya se había causado mucho daño, por ejemplo, cuando se detuvo a Salvador Cienfuegos (exsecretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto) aquí en los Estados Unidos, pero esto va a tener hasta más impacto. ¿Por qué? Simplemente porque esto fue un ataque personalmente contra del mandatario [López Obrador] y aparte lo va a ver en una manera en que los Estados Unidos estaba tratando de influir en las elecciones presidenciales –que van a llegar en unos cuantos meses–, sólo que en este asunto no va a ganar nadie porque ahora yo creo que el impacto y las relaciones bilaterales en el combate del crimen organizado se van a [resultar] dañadas de una manera horrible”, lamentó.

La nota de ProPublica describe cómo agentes de la DEA usaron como un operador encubierto a Mauricio Soto Caballero, “un hombre de negocios y operador político que lideraba un equipo de avanzada para el jefe de logística de la campaña” de López Obrador y que, de acuerdo con los mismos reportes, aceptó cooperar con la agencia antidrogas tras ser detenido por agentes encubiertos.

Soto trató de grabar en dos ocasiones a Nicolás Mollinedo, quien fuera chófer durante muchos años de López Obrador, para exhibir que estaba al tanto de los supuestos pagos del crimen organizado, no obstante en un primer intento la grabadora se apagó y en el otro no fue concluyente. La nota ProPublica señala en ese sentido: “Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o se incriminara más directamente”.

Al respecto, Mike Vigil indicó que posiblemente había una investigación en curso contra Mollinedo. “Yo creo que sí (se le investigó) porque mandaron a Soto que tenía una grabadora, estaba grabando la conversación, en dos ocasiones lo mandaron, en la primera ocasión no se grabó nada porque no sé si se puso nervioso Soto y no grabó la conversación y luego lo mandaron otra vez, supuestamente, y en ese entonces la grabación sí salió bien, pero nunca vincularon a Mollinero al Presidente, nunca dijo que había recibido el dinero que él tenía conocimiento, que había aceptado esto”.

“Se trata de hablar así con claridad y no decir cosas que traten de dañar la imagen de una persona si no hay evidencias contundentes”, criticó. “Se me hace curioso porque al parecer había una grabación entre Soto y Mollinedo, hablan de estos dineros ‘calientes’ pero nunca mencionan a López Obrador, que él tenía conocimiento, que él había recibido el dinero, nada de eso, y luego dicen ‘necesitamos protección, voy a hablar con el Procurador General de la República’ y eso se me hizo curioso porque si López Obrador estuviera vinculado con esto, hubieran dicho ‘yo voy a hablar con el Presidente para que él nos vaya protegiendo’ y nunca dijeron eso”.

Vigil dijo desconocer el motivo por el que algunos agentes hablaron con ProPública hablando de la investigación que se llevó a cabo en 2006. “Si hubieran tenido las evidencias en contra de López Obrador en ese entonces se hubiera hecho obviamente una acusación formal aquí en los Estados Unidos”.

El Presidente López Obrador denunció este miércoles en su conferencia mañanera que estos señalamientos son parte del descontento que existe en la DEA porque en su Gobierno no se les ha permitido operar en México.

“Denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo es que se orquesta esto? ¿Que no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto. ¿Cuál es la investigación que hicieron? Pero no la DEA, [sino] el Departamento de Estado. Ése es realmente el problema, y es de tiempo atrás”, dijo esta mañana López Obrador.

En ese sentido, Mike vigil comentó que “posiblemente se trata de esto”, y expuso que él como ex agente de la DEA opta por las pruebas contundentes, y no por los rumores. “Si no hay evidencias, hay que decir que no hay evidencias, pero decir que se estaba investigando la campaña del mandatario y que no hay pruebas es como tratar de decirle al pueblo que es culpable para que ellos vayan entendiendo que López Obrador era culpable, pero no hay evidencias, no hay nada ahí para que la gente diga que es culpable y hay que decir las cosas y no sé por qué hablaron con la prensa cuando no tienen las pruebas en contra de López Obrador”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.