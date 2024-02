ANÁLISIS ¬ La cobertura mediática del “dinero del ‘narco’” en la campaña 2006 de AMLO

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– El polémico reportaje de investigación del periodista estadounidense Tim Golden sobre supuestas contribuciones de dinero de narcotraficantes a operadores políticos de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006, arroja dudas sustanciales sobre las acusaciones de la Drug Enforcement Agency (DEA), sus motivaciones políticas y su problemático efecto en el periodismo que cubre la “guerra contra el narco” en México.

Una lectura detallada del reportaje de Golden, lejos de mostrar evidencia convincente, sólo afirma y valida la narrativa inverificable producida por la DEA, que difícilmente puede pensarse por fuera del contexto político electoral de México y la tensa relación entre esa agencia y el Presidente López Obrador.

En lo que sigue, me referiré a dos problemas esenciales del reportaje de Golden: primero, que no contextualiza con suficiencia la coyuntura política de la información proporcionada por la DEA a unos meses de la elección presidencial en México, y segundo, que precisamente porque se deja guiar por la interpretación de la información que dicta la DEA, el reportero no cuestiona las numerosas inconsistencias, generalizaciones y falacias de la agencia en su investigación.