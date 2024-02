ENTREVISTA ¬ Es falso lo de ProPublica, Calderón lo hubiera usado contra AMLO: “Nico”

Nicolás Mollinedo Bastar aseguró a “Los Periodistas” que si la información publicada por Tim Golden en ProPublica fuera verdadera, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, uno de los principales detractores de López Obrador, no hubiera desaprovechado la oportunidad para desacreditarlo.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Nicolás Mollinedo Bastar, conocido como “Nico”, quien desempeñó como chofer del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador hasta 2012, aseguró en entrevista que es falsa la información que publicó el periodista Tim Golden en ProPublica, en la cual, citando fuentes de la DEA, sostiene que recibió dinero de narcotraficantes para la campaña de AMLO de 2006.

En entrevista con “Los Periodistas“, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Mollinedo Bastar aseguró que si la información publicada por Golden fuera verdadera, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, uno de los principales detractores de López Obrador, no hubiera desaprovechado la oportunidad para desacreditarlo.

“Yo creo que si esta información, que pretenden hacer creer a la sociedad, fuera real, que ‘La Barbie’ hubiera dicho, ‘tengo esto’ y Calderón, imagínate, en el 2010, lo hubiese tratado como príncipe le hubiese dado hasta Los Pinos para tratar de destruir al señor Presidente”.

De acuerdo con el texto de ProPublica titulado “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador?”, funcionarios de la DEA además de documentos gubernamentales consultados por el medio señalan que en 2006, durante la primera campaña presidencial del tabasqueño, asesores de campaña recibieron dos millones de dólares por parte de los principales traficantes de cocaína “a cambio de la promesa de que una administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes”.

En su trabajo, Tim Golden señala directamente a Nicolás Mollinedo Bastar, a Francisco León García y Mauricio Soto Caballero, quienes supuestamente respondían directamente a “Nico”. El periodista cita como fuente fundamentalmente a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, e identifica a Roberto López Nájera, un informante de autoridades de México en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, que fue empleado con fines políticos, como se evidenció con la detención del excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, y el General Tomás Ángeles Dauahare.

Según su texto, citando fuentes de la DEA, el narcotraficante Edgar Valdéz Villarreal, “La Barbie”, dio dinero a Mollinedo Bastar y hasta financió el plantón de Paseo de la Reforma en 2006, cuando López Obrador protestaba contra el fraude electoral que llevó a Calderón Hinojosa a la Presidencia.

Al respecto, Nicolás Mollinedo Bastar afirmó que se enteró de que esta nota sería publicada luego de que el mismo Tim Golden se comunicara con él el pasado sábado 27 de enero para entrevistarlo.

“La verdad es que Tim me habló el sábado y yo hablé con Tim el sábado y le expliqué que era mi caso, todo. Él me dijo que la entrevista iba a venir, pero que él atacaba porque no le quedaba otra, pero pues que no había fundamento, lo que dice que los fiscales en Nueva York no dejaron entonces, pero que él tenía que sacarla. Yo lo supe el sábado. Me mandó su cuestionario, que es parecido a eso que me iba a preguntar”.

Señaló que el periodista lo cuestionó sobre su relación con Mauricio Soto Caballero, con quien mantuvo una relación cercana durante los años que trabajó para López Obrador.

“Me pregunto que si era yo socio de Mauricio y le digo ‘no, mira después del 2006 Mauricio se va a hacer su carrera de él, su vida’, creo que con Marcelo es funcionario público, es presidente del PRD en una Alcaldía de la Ciudad de México, este funcionario. Después del 2012 es funcionario con Mancera, ya con nosotros no, yo vengo a volver a ver a Mauricio los primeros días del 2019 que me invita a que formemos un movimiento social, una asamblea para hacer un partido político”.

“Nico”, como es conocido, mencionó que la última ocasión en la que tuvo contacto con Soto Caballero fue durante el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum el pasado 19 de enero en la Ciudad de México. “A Maurico lo veo hace como 10-12 días que fue el cierre de precampaña de Claudia, ahí lo saludo y ahí él se queda con otra gente. Yo ese mismo día volvía a Mérida, había ido nada más al cierre, no platiqué mayor cosa más que ‘hola, cómo estábamos’ y a todos los compañeros que estaban ahí”.

El exchofer del Presidente López Obrador reiteró que se enteró de los supuestos pagos de sobornos durante la charla que sostuvo con Tim Golden. Señaló que tras conocer la información intentó comunicarse con Mauricio, pero no tuvo suerte.

“Yo me entero de eso de dinero el sábado, que te repito que me lo manda Tim, yo inmediatamente después de que hablé con Tim busqué a Mauricio, anda de viaje, entonces no lo he visto ni he podido preguntarle, pero yo disculpa que insista y a lo mejor alguno no le no les gusta que insista, pero yo no creo que esas personalidades y en el medio que anda sepa a quién es la persona que hay que darle, no son palomita para andarle repartiendo a cualquiera, entonces con qué objeto le van a dar a Soto un dinero cuando saben que no va a llegar y que no es la persona para recibir nada”.

INVESTIGACIÓN FUE CERRADA

Esta mañana, el Presidente de México cuestionó el reportaje del periodista Tim Golden y dijo que la DEA está molesta con él porque se les obligó a sacar las manos del país.

“Y a ellos siempre, a los oligarcas, y a los extranjeros les ha importado tener o títeres en la Presidencia o presidentes debilitados, sin autoridad moral, para que puedan someterlos y aplicar las políticas que ellos desean o les convienen”, afirmó López Obrador.

“No denuncio al periodista, o a los periodistas; no denuncio a los medios. Denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo es que se orquesta esto? ¿Qué no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto. Cuál es la investigación que hicieron. Pero no la DEA: el Departamento de Estado. Ese es realmente el problema. Y es de tiempo atrás”, subrayó.

Tras la publicación del reportaje y el revuelo generado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó que la investigación efectuada por la DEA y fiscales sobre supuestos pagos del narcotráfico en beneficio a la campaña de 2006 del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue concluida y cerrada.

El periodista Jesús García, del diario estadounidense La Opinión, informó que el DOJ afirmó dicha información al medio, donde precisó que la actividad indagatoria estuvo “limitada en el tiempo” y restringida en alcance únicamente a actividades criminales relacionadas con las drogas detectadas en el país y concluida”.

García añadió que el diario pidió una postura oficial de la DEA sobre la indagatoria realizada por sus agentes; sin embargo, el área de atención a medios refirió la solicitud al Departamento de Justicia, entidad que se encargó de aclarar las circunstancias del cierre de la investigación.

“Hace 13 años, el Departamento siguió sus protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles”, comentó un funcionario del DOJ.

Acotó que la investigación fue “concluida”. Es decir, la indagatoria a la campaña de AMLO en 2006 está cerrada desde hace 13 años.

En tanto, el periodista Tim Golden, quien escribió el reportaje, señaló que su texto no afirma la existencia de evidencias “contundentes” sobre tales revelaciones.

En una entrevista, Golden fue cuestionado sobre la decisión de titular la investigación con signos de interrogación, a diferencia de los medios en México que afirman que la campaña de López Obrador o AMLO –como también se le conoce— recibió el dinero del crimen organizado.

“Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones”, explicó Golden a la pregunta expresa. “Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones, nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información, no hubo un proceso judicial que llegara a validar esa información de forma definitiva”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado