El TEPJF solicita al INE cumplir con sustitución de la candidatura de Cabeza de Vaca

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) a cumplir con la sentencia para sustituir la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, que lo deja fuera de la contienda electoral.

Por mayoría, los magistrados de la Segunda Sala recordaron que sus sentencias son definitivas e inacatables por mandato constitucional y que el Consejo General del INE no se ha pronunciado sobre la misma, en la que se determinó que el exmandatario no cumple con el requisito de elegibilidad por contar con dos órdenes de aprehensión vigentes y estar sustraído de la acción de la justicia.

Con ello, el TEPJF negó una vez más su registro como candidato a una Diputación federal por el principio de representación proporcional en el número uno de la lista de la segunda circunscripción, de acuerdo con el proyecto de la Magistrada Janine Otálora Malassis.

“Sí en la sentencia estamos hablando de 48 horas y estamos utilizando el término ‘a la brevedad’, y el INE le está dando a un partido nuevamente 10 días para cumplir con una sentencia nuestra, sin que en momento alguno se haya informado a esta Sala Superior, por ello estimo que no está aún cumplida, porque además no hay, el INE no se ha pronunciado sobre el registro sustituto del candidato cuya inelegibilidad declaramos”, sostuvieron los integrantes del Tribunal.