Salvador Rangel Mendoza dice que perdona a quienes le hicieron daño y revictimizaron

El obispo Salvador Rangel Mendoza detalló en su misiva que tomó dicha decisión luego de “haber hecho oración, meditarlo profundamente y de haber consultado con mis seres queridos”.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- El Obispo de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, habló por primera vez luego del incidente en el que estuvo involucrado, el cual provocó que lo reportaran como desparecido por unos días, y adelantó que no presentará cargos contra quienes “le hicieron tanto mal” ni contra las personas que lo han revictimizado por estos hechos.

“En ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho”, expresó el clérigo a través de un comunicado que se difundió en las diversas redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en el que también destacó que “de corazón perdona” a quienes le hicieron daño.

“Con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación”, añadió Rangel Mendoza. A su vez, detalló que tomó dicha decisión luego de “haber hecho oración, meditarlo profundamente y de haber consultado con mis seres queridos”.

El obispo aprovechó para agradecer a las personas que se han solidarizado con él, así como a las autoridades que han colaborado en su caso. “Agradezco a todas las personas que se han solidarizado conmigo. Mi especial gratitud a todos aquellos que hicieron oración por mi vida y por mi pronta recuperación”, finalizó.

Mensaje a todo el pueblo de Dios de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. pic.twitter.com/IoAF4k2xY2 — CEM (@IglesiaMexico) May 8, 2024

Salvador Rangel Mendoza, conocido por entablar diálogo con grupos del narcotráfico con el objetivo de disminuir la violencia en Guerrero, fue reportado como desaparecido el día 29 del pasado mes de abril, pero ese mismo día se anunció que fue localizado con vida.

En un inicio se dijo que aparentemente fue secuestrado, pero más tarde autoridades del estado de Morelos aseguraron que el religioso ingresó voluntariamente a un motel.

Mientras la CEM dio a conocer en sus redes sociales que Rangel Mendoza fue localizado con vida e inmediatamente fue internado en el Hospital General “Dr. José G. Parres”, perteneciente al sistema de salud pública en Cuernavaca, Morelos, ya que presentaba afectaciones en su salud, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) en Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, anunció que el obispo no fue víctima de un secuestro exprés.

Tras evidenciarse que entró, acompañado de un hombre, de manera voluntaria a un motel de la entidad, Ortiz Guarneros refutó la línea de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la presunta privación de la libertad del obispo emérito, ocurrida el 27 de abril.

“Las evidencias que hay en el caso ya se las dimos a la Fiscalía. Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al hotel, con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró”, declaró el jefe policiaco a la prensa y descartó un posible secuestro del religioso de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, “por algunas evidencias que hay, únicamente, ya se las dimos a la Fiscalía”.

Las declaraciones de Ortiz Guarneros fueron criticadas tanto por la Fiscalía del estado de Morelos como por la CEM. La dependencia morelense rechazó las declaraciones del jefe de la policía, asegurando que violan el debido proceso y el estatus de la víctima.

En tanto, la CEM solicitó que, ante las investigaciones en curso y las declaraciones emitidas por el titular de seguridad de Morelos, se eviten conjeturas que puedan afectar el curso de las indagatorias.

“Por ahora, sólo pedimos respetuosamente que se eviten conjeturas y especulaciones que enrarecen el caso de forma innecesaria, tomando en cuenta la dignidad humana”, se lee en un comunicado.