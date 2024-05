CRÓNICA ¬ Miles acompañan a Sheinbaum en su última parada antes de la elección

La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, cerró su campaña frente a miles y miles de simpatizantes que mostraron su apoyo para que continúe la “Cuarta Transformación”, iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Presidenta, presidenta”, fue el grito que más resonó en la plancha del Zócalo, a donde los asistentes llegaron con banderas, pancartas, sombreros, bolsas, todo con el logotipo y color del partido guinda.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Desde las 8 de la mañana comenzaron a llegar simpatizantes de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, al Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) para participar en su cierre de campaña, este miércoles 29 de mayo. Los asistentes abarrotaron la Plaza de la Constitución y calles aledañas, mientras que un cuarto del espacio lo ocupó el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que instalaron desde el 15 de mayo, y quienes participaron en el mitin mostrándole a la candidata sus exigencias en cartulinas.

“López Obrador ha venido haciendo bien las cosas y queremos apoyar a la doctora Claudia”, sostuvo uno de los asistentes consultados por SinEmbargo. “Que siga el mismo partido, porque sino va a ser muy difícil que el país salga adelante”, expresó a su vez Cristián, uno de los salieron esta tarde. “Es para seguir la pauta de Andrés Manuel López Obrador”.

Llegar a la plaza fue todo un reto para miles de personas debido a las personas que trataban de hacerse con un hueco frente al escenario, lo más cerca posible de la candidata del oficialismo. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, al cierre de campaña de la candidata asistieron 550 mil personas con saldo blanco.

Sheinbaum llegó a este final de la carrera presidencial como la clara favorita en las encuestas frente a la candidata de la coalición opositora de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, y el tercero y con menos intención de voto, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

Pasadas las 4 de la tarde, Sheinbaum arribó al Zócalo en medio de gritos de “Presidenta, Presidenta”, saludando a varias personas y tomándose fotos. El apoyo llegó de todos lados, habían banderas con el nombre de las 16 alcaldías de la capital, también de sindicatos, de los partidos del Trabajo y el Verde, grupos de personas indígenas, asociaciones charras, colectivos jóvenes y de las comunidades LGBT+, familias enteras que acudieron a mostrar su apoyo. Unas banderas tenían la leyenda “los migrantes en USA la apoyamos” y otra más “vamos por el segundo piso de la transformación”.

La encargada de inaugurar este último mitin fue Clara Brugada, la candidata de Morena a la Ciudad de México. En su discurso, Brugada prometió que “los principios rectores” de su Gobierno “serán no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, replicando uno de los lemas del presidente López Obrador.

“Nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, podrá hacer las reformas para recuperar la soberanía energética, para avanzar en la democracia, para limpiar al corrupto Poder Judicial y para proteger los programas sociales. Vamos a ganar porque este pueblo quiere que continuemos con el legado de Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente en la historia de este país, el que transformó el Gobierno para hacer realidad el gran compromiso de que por el bien de todos primero los pobres”, sostuvo.

La candidata dijo que lo que proponen los candidatos de la oposición es un “un salto al pasado” y resaltó que durante la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno de Ciudad de México desde 2018 hasta el año pasado: “logró mejorar la seguridad como nunca, transformar la movilidad y proteger a la gente con los programas sociales y muchos logros más. Vamos a gobernar de la mano con Claudia Sheinbaum y juntas vamos a seguir transformando esta ciudad, juntas vamos por más seguridad, agua, movilidad, programas sociales. Soy una mujer de compromiso, que acostumbra a hacer realidad sus sueños y las utopías. Les aseguro que al finalizar 2030, cuando concluya nuestro Gobierno, la Ciudad de México será aún más segura, más justa, más incluyente, más próspera, más feminista y más diversa”.

El nombre del Presidente López Obrador estuvo presente en el discurso de Sheinbaum, pero también entre los asistentes, y aunque está próximo a terminar su sexenio, no se dejó de gritar el famoso: “es un honor estar con Obrador”. La candidata presidencial sostuvo que el mandatario estableció los cimientos para seguir con los cambios políticos, sociales y económicos del país, todo mientras miles de personas aplaudían y arropaban sus propuestas.

“Amlitos” en llaveros, stickers, playeras, peluches se hicieron presentes en la plancha del Zócalo, y hasta las playeras que la oposición utilizó para decir que Morena “hace campaña con la Santa Muerte”, esas que dicen “un verdadero hombre no habla mal de López Obrador”, un meme. Las porras más entusiastas se escucharon cuando Sheinbaum se comprometió a “seguir el legado del Presidente” y con los programas sociales que impulsó el mandatario federal.

De hecho, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a lo largo de su mensaje la ruta trazada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó: “el mejor presidente del México contemporáneo”.

Sheinbaum Pardo, de acuerdo con todas las encuestas, lidera por amplia mayoría la intención del voto para la jornada del 2 de junio. Este miércoles cerró su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, el corazón del país y de la propia izquierda que abandera a la candidata de Morena-PT-PVEM. “Hay ánimo, hay alegría que se propaga, esperanza que se respira por todo nuestro territorio y que nos dice que este 2 de junio, una vez más, vamos a hacer historia. Desde aquí lo decimos con fuerza y emoción: del Zócalo a la victoria”, gritó.

Así, frente a miles de personas que se dieron cita en la principal plaza del país, Claudia Sheinbaum puntualizó: “Gracias por tanto. El amor que he recibido me compromete más que nunca y por eso les digo, no los voy a defraudar”. La gente presente en el Zócalo correspondío cada uno de sus planteamientos, del proyecto de Gobierno que quiere construir, el cual, de acuerdo con lo que dicen las últimas encuestas, podrá encabezar si la ventaja que mantiene hoy en día se materializa este domingo. De esta manera volverá al escenario que la arropó hoy, pero lo hará para ingresar a Palacio Nacional.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.