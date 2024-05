Tuiteros ligados a la derecha incitan a simpatizantes de izquierda a anular su voto

En México un Presidente no puede por Ley repetir en el cargo. Así lo establece el Artículo 83 constitucional, el cual señala: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– A menos de un mes para que se lleve a cabo la elección, en redes sociales se comenzó a difundir una serie de mensajes en donde se propone la campaña “Reelección de AMLO”. Usuarios han compartido imágenes para indicarles a los seguidores del Presidente Andrés Manuel López Obrador cómo lograr supuestamente que “continúe en el poder”.

El mensaje fue compartido por el Senador Emilio Álvarez Icaza, quien escribió: “Atención: siempre hay un espacio en blanco en las boletas electorales y la ciudadanía pone el nombre que le antoje. Y como bien dice Jorge Lara, si alguien quiere poner el nombre o las siglas de López Obrador, lo puede hacer.”

Atención: siempre hay un espacio en blanco en las boletas electorales y la ciudadanía pone el nombre que le antoje. Y como bien dice @JorgeLara1, si alguien quiere poner el nombre o las siglas de López Obrador, lo puede hacer. https://t.co/hnGraNl5Rl — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) May 7, 2024

A esta “campaña” se sumó el analista político José Antonio Crespo, quien escribió: “A los millones de adoradores de AMLO les recomiendo votar de nuevo por él en lugar de por Claudia. En la boleta hay un espacio especial para hacerlo”. Compartió una imagen de la boleta electoral marcada con las siglas de AMLO.

A los millones de adoradores de Amlo les recomiendo votar de nuevo por él en lugar de por Claudia.

En la boleta hay un espacio especial para hacerlo. Así… pic.twitter.com/wzFiK6r94w — José Antonio Crespo (@JACrespo1) May 7, 2024

Los usuarios que han compartido la información buscan confundir a la ciudadanía para que las siglas de AMLO sean colocadas en la casilla en blanco, porque de acuerdo a lo que colocaron en Twitter, “Claudia no es lo mismo” que el actual mandatario federal y “jamás lo será”.

Lo cierto es que en México un Presidente no puede por Ley repetir en el cargo. Así lo establece el Artículo 83 constitucional, el cual señala: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.

Si bien la Constitución se puede modificar, el oficialismo no tiene la mayoría calificada requerida para una reforma de este tipo. Para ello, además, tendría que aprobarse un Periodo Extraordinario de Sesiones, pues el Periodo Ordinario finalizó el pasado 30 de abril. Para un Periodo Extraordinario también se requiere de una mayoría calificada. Pero lo principal es que a lo largo del Gobierno no se ha presentado ninguna iniciativa para modificar el Artículo 83.

​Desde que buscó la presidencia por primera vez en 2006, a López Obrador se le ha acusado de buscar perpetuarse en el poder, algo que ha desmentido en distintas ocasiones.

Frente a los constantes señalamientos de la oposición de querer quedarse indefinidamente en el poder, el 25 de julio de 2019 el Presidente López Obrador firmó ante notario público un documento en el que se comprometió a no reelegirse.

“Soy maderista y creo en el sufragio efectivo no reelección. Y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera. No me voy a aferrar a la Presidencia. Tengo que hacer esto porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores”, declaró en esa ocasión.

Por el contrario, López Obrador ha sostenido en distintas ocasiones que una vez que deje la presidencia se retirará de la política, y que no aceptará invitaciones a eventos o conferencias, y que borrará sus redes sociales, y se dedicará a leer y escribir en su rancho en Palenque, Chiapas.

AMLO se convertirá en el primer mandatario mexicano en concluir su sexenio el 30 de septiembre de 2024 y no el 1 de diciembre, como sucedía desde 1917. Deberá pasar la banda presidencial el 1 de octubre de este año a quien gane las elecciones del 2 de junio próximo.

