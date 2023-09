Me voy tranquilo, hay relevo y la 4T seguirá, dice AMLO a un año de cerrar su sexenio

A un año de que concluya su sexenio, el Presidente López Obrador aseguró que seguirá trabajando y que está tranquilo “porque hay relevo generacional” en el movimiento de la Cuarta Transformación.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– A partir de este sábado inicia la cuenta regresiva de un año para que termine el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció el mandatario federal al asegurar que puede irse tranquilo “porque hay relevo generacional y habrá continuidad en la Cuarta Transformación”.

“Ya puedo irme tranquilo dentro de un año, ya termino mi mandato a finales de septiembre del año próximo, pero es bastante tiempo que me falta, es un año, pero como trabajo 16 horas al día, es como si me faltaran más de dos años”, dijo durante la presentación de los Programas para el Bienestar desde Texcoco, Estado de México.

Entre gritos de “no se vaya, Presidente”, el mandatario federal aseguró que seguirá trabajando y que está tranquilo “porque hay relevo generacional, ya entregué el movimiento de transformación, el bastón de mando, me falta nada más entregar en un año la banda presidencial, pero, repito, me voy tranquilo porque quienes me van a sustituir van a ser mujeres y hombres con convicción y yo me tengo que retirar porque termina mi mandato y soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. No hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero”.

Desde Texcoco, el Presidente prometió la continuidad de los programa sociales: “Ya es constitucional la Pensión de Adultos Mayores y también se establece que año con año tiene que aumentar esa pensión, esté quien esté en la Presidencia Para enero la pensión va a amen tar 25 por ciento”.

El Presidente se convertirá en el primer mandatario mexicano en concluir su sexenio el 30 de septiembre de 2024 y no el 1 de diciembre, como sucedía desde 1917. Deberá entregar la banda presidencial el 1 de octubre del mismo año a quien gane las elecciones del 2 de junio próximo.

Desde el jueves pasado, el Ejecutivo federal comenzó a despedirse de sus colaboradores.

“Me voy, ya cierro mi ciclo, me queda un año, pero siento que ya se sentaron las bases, se avanzó y hay relevo generacional, hemos logrado que haya cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició, continuidad con cambio porque no va a ser igual, y no va a ser igual porque no somos iguales, cada quien tiene su estilo, y hay que respetar eso, pero que siempre tengamos como objetivo como ideal, ayudar al pueblo, a los más pobres”, dijo durante su visita a los servidores públicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

¿POR QUÉ EL SEXENIO DE AMLO TERMINARÁ ANTES?

A partir de 2024, el cambio de gobierno se realizará cada 1 de octubre, luego de que el 10 de febrero de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se aprobó la reforma constitucional en materia política-electoral que incluyó cambios en la fecha de inicio del sexenio.

“El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años”, se lee en el Artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2018, hará que el sexenio de López Obrador dure únicamente cinco años con 10 meses, el periodo más corto de los sexenios desde la reforma constitucional de 1928, impulsada por Lázaro Cárdenas. Los presidentes posteriores a él, sí cumplirán los seis años.