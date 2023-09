AMLO busca acuerdo para que la pensión de adultos mayores sea mensual o quincenal

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este viernes la posibilidad de que la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores se reparta mensualmente o cada quince días.

El mandatario federal reveló estar trabajando un acuerdo con la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Juan Pablo De Botton Falcón.

“Ya estamos buscando un acuerdo para que no se entregue bimestral, es decir, que no sea cada dos meses, sino que sea mensual la entrega; la misma cantidad, pero mensual. Y si podemos, quincenal, porque ya se tienen los Bancos del Bienestar”, señaló desde Tecámac, Estado de México.

Al destacar que ya se cuentan con todas las sucursales del Banco del Bienestar, el titular del Ejectivo aseguró que eso facilitaría el retiro del apoyo en todo el país.

Durante su participación, López Obrador también recordó que el monto depositado aumentará un 25 por ciento, por lo que se estará entregando una catindad de seis mil pesos cada bimestre.

López Obrador compartió que también enviará una iniciativa de reforma para que el apoyo que se otorga cada dos meses sea un derecho constitucional a partir de los 65 años, y no hasta los 68.

A la población del municipio mexiqueño, les afirmó que Tecámac cuenta con cinco sucursales del banco de los mexicanos.

“Y también aprovechar para decirles que no crean esos rumores de que ‘saca todo porque si dejas algo lo vas a perder’, no. Pueden sacar lo que necesiten y dejarlo ahí en ahorro y está seguro, no va a haber ningún problema, para que también vayan cuidando su dinero.”