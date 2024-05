Directora de agencia antidrogas de EU acusa a México de retrasarle visas a 13 agentes

Los Ángeles, 8 de mayo (LaOpinión).- Aunque la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado ha logrado importantes golpes, también se han registrado algunos desencuentros entre autoridades de ambos países.

El más reciente de ellos fue revelado por la directora de la Agencia Antidrogas (DEA) Anne Milgram, quien acusó al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador de retrasar la emisión de visas para que agentes de la corporación a su cargo puedan trabajar en México.

La funcionaria habló ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en relación a la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2025 para la DEA.

Fue en dicha audiencia en donde Milgram dio a conocer el retraso en la emisión de la visa y la forma como eso está afectando la lucha contra el narcotráfico.

NEW—

• The AMLO Govt has been delaying the issuance of visas for 13 DEA agents to work in Mexico, DEA chief Anne Milgram confirmed today.

• In one case, DEA has been waiting for 8 months. pic.twitter.com/AApgoJUC9d

— José Díaz Briseño (@diazbriseno) May 7, 2024