El eje España-México contra el Presidente: Aznar, Calderón, PP, Vox, Vargas Llosa...

En esta edición de VERSUS, las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán y Meme Yamel analizaron la participación de la española Cayetana Álvarez de Toledo en el Festival de las Ideas, que organiza ​del Centro Ricardo Salinas Pliego, el magnate mexicano ligado a la derecha internacional.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Los grupos conservadores y de ultraderecha de España han iniciado una ofensiva en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de desinformar y manipular a la sociedad, coincidieron las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán y Meme Yamel, quienes recordaron que estas organizaciones suelen intervenir en los procesos electorales tal y como ha sucedido en otros países de América Latina como Chile, Colombia y Venezuela.

El pasado 9 de marzo, Cayetana Álvarez de Toledo, Diputada del Grupo Parlamentario Popular y marquesa de derechas ligada al expresidente del Gobierno español José María Aznar, atacó al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso, pronunciado en el Festival de las Ideas, que organiza ​el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, del magnate mexicano ligado a la derecha internacional.

En respuesta, durante la conferencia mañanera de este lunes, el Presidente López Obrador calificó a Cayetana como una “provocadora para manipular”, y aseguró que es un orgullo que desde la ultraderecha emitan pronunciamiento en su contra. “Siempre la derecha utiliza provocadores para manipular. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, diputada española, le dieron una gran difusión los conservadores, vino a hablar mal de mí”.

En esta edición de VERSUS, la periodista Daniela Barragán ahondó en lo que dejó la visita de Cayetana Álvarez de Toledo en México y en cómo diversos personajes del ámbito nacional como el expresidente Felipe Calderón aplaudieron y elogiaron su discurso.

“Para la oposición, para los Marko Cortés, Xóchitl Gálvez, Enrique Krause, Chumel Torres, Aguilar Camín y el propio Felipe Calderón es la mujer que concentra todos los elementos perfectos para situarla como una gran líder de opinión. Es una mujer blanca, es una mujer que tiene un título real para la gente a la que todavía le importa que sea de la realeza, de una sangre real, tiene este título, viene del extranjero, viene de España o sea todos los elementos que pueden apantallar perfectamente a la derecha”.

La periodista indicó que a pesar de lo que puedan decir algunos personajes de la derecha, la realidad es que el discurso de Cayetana cae en los clichés de siempre. “Cuánto tiempo llevamos escuchando que cuidado con el populismo. No ha modificado la ultraderecha sus alertas porque todavía te hablan del riesgo de los gobiernos populistas, y pobre de México que está metido en todo ese embrollo, pero pues también se trata simplemente de alertas que vienen por parte de una multimillonaria, que viene representando a una institución tan obsoleta como es la monarquía y en específico la monarquía española”.

Barragán ahondó además en cómo Cayetana Álvarez de Toledo a la par que ha se ha sumado a VOX en algunos puntos también ha cuestionado a esta agrupación de extrema derecha al sostener que parece de izquierda y se comporta como de izquierda. “Imagínate que doña Cayetana marquesa, duquesa, próxima reina, lo que sea, diga que VOX es izquierda, pues híjole”.

Y recordó que Cayetana es vicepresidenta internacional de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, que preside José María Aznar que a su vez forma parte de Atlas Network, el organismo que agrupa a los ultracapitalistas del mundo cuyo presidente para América Latina es Roberto Salinas León, primo de Salinas Pliego, una de las empresas de grupos Salinas que forman parte de Atlas Network.

Por su parte, Alina Duarte recordó que en el caso de la derecha mexicana han sido ciertos personajes los que han tratado todo el tiempo de hacer estas relaciones específicas, uno de ellos, el expresidente Felipe Calderón.

“Felipe Calderón quien el año pasado se reunía en España con Ernesto Zedillo, con (Mario) Vargas Llosa y también con Sergio Moro, que fue uno de los grandes orquestadores de meter a la cárcel a Lula da Silva y que después lo premió Jair Bolsonaro, siendo Fiscal durante su gobierno y además la realizaron previo a las elecciones en Brasil. La duquesa marquesa próxima reina de la Nueva España creo que es ese símbolo, esa cosa sintomática de estas alianzas internacionales que además pues empiezan ahí a reverberar y a crecer en periodos electorales”.

En tanto, Adriana Buentello destacó la reacción del Presidente López Obrador quien, a pesar de los señalamientos y descalificaciones, respondió de manera prudente. La periodista señaló la importancia de poner sobre la mesa de Ricardo Salina Pliego, pues dijo, ya ha comenzado a desempeñarse como un actor político por invitar y promover el discurso de Cayetana Álvarez de Toledo.

“Salinas Pliego ya se asume de manera activa como un actor político, pero también aquí la parte interesante es como empresario que no paga impuestos trae a una libertaria que avala que los empresarios no paguen impuestos, también es digamos la misma política que avala Xóchitl Gálvez por lo que evidencia también que la oposición resume sus convicciones en este círculo de privilegios e impunidad”.

Finalmente, Meme Yamel coincidió en que estos grupo suelen organizar cumbres en diferentes países para alebrestar a la gente y convencerla de que hay una dictadura, de que no hay libertad. Recordó que Cayetana Álvarez de Toledo a pesar de ser una mujer sumamente inteligente es conocida en España por ser una persona soberbia, situación que ha generado que incluso sea rechazada en la política española, incluso por sus propios compañeros.

“La inteligencia de Cayetana no es que no sea inteligente sino que hay una desconexión total con la gente, entonces viene de una inteligencia de esta intelectualidad como de un mundo de burbuja, en donde solamente quienes piensan como ella o quienes forman parte de su estructura social, son los que pueden tener el poder y eso es algo por lo que a Cayetana se le abucheaba”.

Y ahondó: “En España se le ha señalado porque tiene una total desconexión de la realidad que vive la gente, no es que sus realidades, no es que la realidad de los empresarios no sea importante y demás, pero es que cuando vas a hablar de democracia tienes que hablar sobre construir basándote en lo que te piden las mayorías, no es lo que te piden las minorías, que no necesariamente son minorías”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.