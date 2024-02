¿Qué es Atlas Network en México? ¿Por qué se le vincula al grupo de Salinas Pliego?

El magnate Ricardo Salinas Pliego cree en la libertad de mercado y considera un abuso del Estado el pagar impuestos. En su afán de expandir esa idea, ha conformado la fundación Caminos de la Libertad y Centro Ricardo Salinas, desde donde impulsa a Atlas Network.

Ciudad de México, 23 febrero (SinEmbargo).– Ricardo B. Salinas Pliego, el tercer empresario más rico de México (10 mil 900 mdd, Forbes), es uno de los principales impulsores mexicanos de Atlas Network, una agencia internacional de derecha con sede en Washington, Estados Unidos, que mediante desinformación combate el avance de gobiernos de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador y de su posible sucesora, Claudia Sheinbaum.

La dirigencia nacional de Morena aseveró esta semana que Atlas Network –cuyo tentáculo mediático en México es Latinus/Carlos Loret de Mola– es financiado por el Departamento de Justicia estadounidense y por Shell, Exxon Mobil o Pfizer, señalamiento que la red negó en un comunicado. “La gran mayoría de los fondos de Atlas Network provienen de fundaciones y personas a favor de la libertad que se enorgullecen de promover la libertad individual, la libre empresa y los derechos civiles”, planteó el jueves.

Roberto Salinas-León, familiar del magnate, es el director de Atlas Network en América Latina. Desde su creación en 2004, Grupo Salinas celebra cada año el evento “Caminos de la Libertad”, la fundación de corte liberal que pertenece a esta oligarquía global y que preside el comunicador Sergio Sarmiento, de acuerdo con el directorio de Atlas Network. Ahí se habla sobre la importancia de la libertad en el mismo sentido que la entiende el ultraliberal Javier Milei, el Presidente de Argentina que apuesta a achicar al Estado y ampliar el libre mercado.

En nombre de ese valor, y porque lo considera “abuso del Estado”, Salinas Pliego se ha negado a pagar impuestos al Gobierno federal y escondió parte de su fortuna en paraísos fiscales, de acuerdo con los Panama Papers. Esta semana, como parte de un juicio que lleva desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), un Tribunal federal rechazó un amparo promovido por Grupo Elektra para aplazar el pago por más de 18 mil millones de pesos que debe al fisco. El tema se turnó a la Suprema Corte en diciembre de 2022, pero el Ministro Luis María Aguilar lo tenía archivado hasta que el pleno votó que se regresara a los tribunales.

“Aquí estamos una bola de raros. Cómo es posible que nada más en Argentina pueda haber surgido este fenómeno que es Javier Milei. Es una pregunta muy seria y no tengo la respuesta, pero sí sé una cosa: hay que empezar con algo y por eso desde hace muchos años hacemos ‘Caminos de la Libertad’ y quién mejor que Sergio Sarmiento para llevar eso”, aseguró Salinas Pliego la noche del 30 de octubre pasado, durante la celebración del 18° Concurso de Ensayo Caminos de la Libertad 2023.

Durante ese mensaje, también celebró la reciente creación de la Universidad de la Libertad, “la única universidad de México de corte 100% liberal”; el desarrollo de liderazgos en libertad a través de Kybernus; y la existencia del Centro Ricardo Salinas, el cual dio sede en la Ciudad de México al foro “Atlas Network’s Latin America Liberty” en el 2022, y en marzo de 2023 oficialmente se incorporó a Atlas Network.

“Estamos dando hoy una batalla. Hay muchas personas que quisieran que estuviéramos callados, que no haya denuncia de los malos manejos, de las corrupciones, de las ineficiencias. Muchas personas que quisieran que nada más hubiera aplauso como focas. Y esas personas tienen bastante poder, por eso hay que darle la cara y dar la batalla”, finalizó el empresario.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la campaña que su medio TV Azteca realizó contra los nuevos Libros de Texto Gratuitos que tachó de “comunistas”, golpeteo al que se sumaron cuestionamientos sobre la respuesta gubernamental a los damnificados por el huracán “Otis” en Acapulco. Actos que el Presidente López Obrador atribuyó a la “molestia” de Salinas Pliego por no poder evadir el pago de 18 mil millones de pesos al SAT.

“Ricardo Salinas es el que tiene diferencias con nosotros (…) Él sabe por qué tenemos diferencias. Además yo creo ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando”aseguró el Presidente López Obrador en su conferencia matutina del viernes 3 de noviembre.

Y desglosó: “Él tiene una querella, tiene un proceso legal porque desde los tiempos de (Vicente) Fox, cuando era Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos (…) Cuando me plantea el caso, le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique –como una especie de auditoría– se deseche y, si en efecto se demuestra que hay esta falta de pago en los impuestos, que se asuma. Nosotros no podemos condonar impuestos a nadie porque todo eso es dinero del pueblo, va a la Hacienda Pública”,

La conclusión del SAT fue que era válido que tenía que pagar su adeudo fiscal. Por la noche de ese mismo viernes, el dueño de Grupo Salinas publicó un videomensaje en sus redes sociales como respuesta al mandatario federal, en el cual reconoció que ambos tenían “discrepancias”, pero que coincidían en el respeto por la libertad, incluyendo la de expresión.

“Los temas fiscales que menciona son añejos. No son asuntos surgidos durante este Gobierno. Con la libertad que contamos y ejercemos recurrimos al Poder Judicial porque consideramos que estos pretendidos cobros son actos de injusticia y de abusos del Estado”, planteó.

Y calificó como “indebida presión” el señalamiento “sin pruebas” que realizó el Presidente López Obrador contra el Ministro Aguilar sobre que congeló el caso de Grupo Elektra. “Por mi parte, usaré todos los medios legales para defenderme”, advirtió aquella noche de noviembre.

Pero por el momento hubo un revés. Esta semana, un Tribunal federal desechó la propuesta de amparar a Grupo Elektra contra un crédito fiscal de 18 mil 455 millones de pesos. Los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México rechazaron, por mayoría de dos votos contra uno, el proyecto realizado por el ponente Fernando Silva. El expediente será turnado a otro magistrado para que presente una nueva propuesta.

En Estados Unidos también tiene deudas. TV Azteca fue suspendida por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde junio por retraso en sus reportes financieros (su acción quedó en 50 centavos). Además enfrenta una deuda por 400 millones de dólares que podría orillarla a un juicio por bancarrota en Estados Unidos.

SALINAS PLIEGO EN PANAMA PAPERS

El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, usó dos empresas offshore, para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y para poseer un yate con bandera de las Islas Caimán, de acuerdo con los Panama Papers analizados en México.

Esta información forma parte de los miles de archivos del despacho Mossack Fonseca, con sede en Panamá, que fue filtrada al diario alemán Süddeutsche Zeitung y que fue analizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) compuesto por más de 100 medios alrededor del mundo.

“El pasaporte y declaración del origen de la fortuna de Salinas Pliego se mencionan en los correos electrónicos que intercambiaron los despachos de abogados que planearon estas estructuras financieras para él, en el año 2014. Algunos de los recibos de las obras de arte que adquirió eran dirigidos al jefe de la oficina del propio Ricardo Salinas Pliego, Jorge Nikaido, a una dirección en las Islas Vírgenes Británicas, un país que no intercambia información contra la evasión fiscal con el gobierno mexicano, según la OCDE”, publicó en abril de 2016 Aristegui Noticias, uno de los medios que participó en la investigación global. La investigación plantea, agregó por su parte La Jornada, que el magnate ha realizado operaciones en paraísos fiscales por lo menos desde 2004. En 2005 la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda por fraude en contra de TV Azteca, así como de Ricardo Salinas y un grupo de directivos conformado por Pedro Padilla Longoria, entonces director de la televisora, y Luis Echarte Fernández, presidente de TV Azteca América. Días después, la directora de prensa de Grupo Salinas envió un correo a la revista Forbes que mide las fortunas de los multimillonarios como Salinas Pliego: “Todas las operaciones realizadas por Ricardo Salinas están en estricto apego a la ley”.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.