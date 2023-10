La opulenta vida de Salinas Pliego contrasta con su televisora, que acumula pérdidas

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– TV Azteca, la televisora tradicional que le da poder mediático al magnate Ricardo Salinas Pliego, fue suspendida por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde junio por retraso en sus reportes financieros (su acción quedó en 50 centavos). Además enfrenta una deuda por 400 millones de dólares que podría orillarla a un juicio por bancarrota en Estados Unidos.

Desde el último lustro, con el boom del streaming y antes de la COVID-19, ha ido reportando una caída en ingresos por publicidad, lo que ha orillado a la empresa, entre otros ajustes, a apostarle a shows de telerrealidad deportiva como “Exatlón”, a concursos como “Masterchef” y a proyectar novelas turcas compradas en vez de producirlas como la icónica “Mirada de Mujer”.

“Es una excusa fuera de orden por parte de TV Azteca el no presentar sus estados financieros trimestrales, ya que el hecho de que no tengan la expectativa de ingresos derivados de publicidad no impide que presenten sus resultados, aunque un juez les haya concedido un amparo para ‘no causar preocupaciones’ en la Bolsa; una más que hace que financieramente no sea una empresa creíble”, dijo el profesor emérito del Tec de Monterrey y consultor, Raymundo Tenorio.