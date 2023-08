TV Azteca negociará con tenedores en EU para evitar quiebra: Bloomberg

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– TV Azteca negociará con tenedores de bonos estadounidenses a quienes debe 400 millones de dólares, según reportó Bloomberg. El medio recalcó que esta medida surgio luego de que una Jueza estadounidense advirtiera a la televisora que podría verse obligada a participar en un caso de quiebra en Nueva York.

De acuerdo con el medio, Lisa G. Beckerman, Jueza de Quiebras en EU señaló como obvia la reestructura de deuda por parte de la segunda televisora más grande de México.

TV Azteca se ha negado a la quiebra en Estados Unidos, por lo que ha recurrido a varios fallos judiciales en México para tratar de impedir que los tenedores de bonos cobren los bonos en mora.

“Su posición de que no debería haber una reestructuración no me cae muy bien. Una cosa es decir que no debería llevarse a cabo una reestructuración en Estados Unidos y otra cosa es decir ‘Estoy evitando la reestructuración’”, expone Bloomberg la declaración de la Jueza Beckerman a la televisora.