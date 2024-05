Otra jornada violenta en GRO deja 13 muertos; se registran varias balaceras y ataques

El múltiple hallazgo fue reportado a las 8:45 en la carretera federal México-Acapulco, informaron policías ministeriales.

Por Karina Contreras

Acapulco, Guerrero, 24 de mayo (ElSur).- Ayer 13 personas fueron asesinadas a balazos, una de ellas mujer, cinco cerca de la avenida Costera y seis en el poblado Kilómetro 30, en otra jornada violenta en Acapulco.

A unos metros de la avenida Costera, en las inmediaciones del mercado El Pueblito, cinco personas fueron asesinadas, cuatro hombres y una mujer, además de un adolescente herido en un ataque a balazos en la tarde.

El hecho violento fue reportado a las 5:40 de la tarde, en la calle Doctor Ignacio Chávez, que conecta la Costera con la avenida Universidad, en el fraccionamiento Magallanes, y cerca de la iglesia conocida como la nueva catedral que es una zona muy transitada.

Testigos dijeron a la policía que dos hombres armados atacaron a quienes estaban afuera de la tienda jugando en las máquinas, después atacaron a los trabajadores del negocio.

Tres hombres y un adolescente, quienes estaban jugando las máquinas tragamonedas, recibieron disparos. Los tres hombres murieron y el adolescente quedó herido en la banqueta. Se supo que ellos tenían disparos en la espalda.

Adentro de la tienda estaban los cadáveres de una mujer y un hombre, que eran trabajadores del negocio

Los dos agresores huyeron a pie rumbo a avenida Universidad.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Al adolescente de aproximadamente 16 años le dieron los primeros auxilios los soldados y despuésparamédicos se lo llevaron a un hospital cercano.

La calle fue cerrada durante las diligencias de las autoridades ministeriales y peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco.

El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de Gobierno, encabezado por fuerzas federales.

La tienda vende cervezas y a un costado tiene más de 10 máquinas tragamonedas en la banqueta, que

están cubiertas con una lona.

En el mercado El Pueblito hay fondas de comidas corridas y también hay tortillerías, así como venta de

Alrededor de El Pueblito hay un casino, frente al centro de negocios Costera 125, y en avenida Universidad está la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, las instalaciones de la CFE y esa vía conecta a la avenida Cuauhtémoc.

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó en un boletín de prensa que inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio calificado y lesiones, cometido el primero en agravio de cuatro hombres y una mujer; el segundo en agravio de un adolescente, por los hechos ocurridos en el fraccionamiento Magallanes.

Se añade que los agentes de la Policía Ministerial y de los Servicios Periciales, llevaron a cabo los actos de investigación correspondientes que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.

Antes, por la mañana, se había informado que seis hombres fueron encontrados asesinados en dos puntos del poblado de El Kilómetro 30, en la zona rural de Acapulco.

El múltiple hallazgo fue reportado a las 8:45 en la carretera federal México-Acapulco, informaron policías ministeriales.

El reporte policiaco número de folio 26417354 del C5 de Acapulco, detalla que hombres armados arrojaron los cuerpos en dos puntos del poblado mencionado. Los primeros dos cuerpos fueron encontrados en la carretera federal, frente a la Escuela Secundaria Cuauhtémoc. Los otros cuatro cuerpos fueron localizados en una cancha de futbol, a 300 metros del primer hallazgo.

Después de las diligencias, los restos humanos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo.

Los cadáveres fueron levantados por sus familiares, contaron policías, y se supo que los seis cuerpos tenían impactos de arma de fuego.

El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco de la Policía Ministerial y fuerzas federales en

ese poblado.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que no localizó “indicios de algún incidente” en el poblado de El Kilómetro 30.

La dependencia en un boletín de prensa afirmó que derivado de publicaciones en redes sociales donde se alertó de “un presunto hecho delictivo” en el poblado, policías estatales acudieron sin que fueran localizados indicios de algún incidente.

Indicó que los policías hicieron “extensos patrullajes” en el lugar. Además, dijo que la población manifestó desconocer dicha situación y tampoco solicitaron apoyo institucional.

En otro caso, un hombre fue asesinado afuera del penal de Las Cruces, frente al cuartel de la Policía Estatal.

El crimen fue reportado a las 4 de la tarde, entre calle Del Futbol y Coral, en la colonia Libertadores, indica el expediente ministerial que precisa que hombres armados irrumpieron en un terreno donde hay un estacionamiento y una fonda y acribillaron al hombre a quemarropa.

Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron varios casquillos percutidos de diferentes calibres. El Ministerio Público sector Zapata abrió una carpeta de investigación por el crimen.

Por otro lado, un hombre desmembrado fue encontrado en una olla en la colonia Juan R. Escudero, parte alta de la avenida Ejido.

El hallazgo fue reportado en los primeros minutos de este jueves entre las calles 12 y Emiliano Zapata, informaron policías ministeriales.

Tras una llamada de emergencia, agentes encontraron una olla de 50 litros y adentro el cuerpo de un hombre desmembrado.

Con estos casos suman 58 muertos en lo que va del mes y 241 en el año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.

ATENDER INSEGURIDAD EN ACAPULCO ANTE DE LAS ELECCIONES

El candidato a Senador por la coalición PRI-PAN-PRD, Manuel Añorve Baños, afirmó que es preocupante la violencia a pocos días de las elecciones del 2 de junio, sobre todo en Acapulco. Sostuvo que se tiene que trabajar para que no haya zozobra “y lleguemos todos muy tranquilos a una jornada electoral”.

Agregó que es lamentable la inseguridad en Acapulco a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina, y aseguró que la violencia desalienta al turismo.

Subrayó que las familias acapulqueñas “merecen vivir sin miedo, y yo hago un llamado para que exista una coordinación entre Gobierno federal, estatal y municipal y puedan tener tranquila la ciudad. Porque no sólo tiene que estar tranquila para una ruta electoral, tiene que estar tranquila para que las familias transiten, sus hijos vayan a la escuela, vayan a divertirse, vayan al trabajo y regresen con bien”.

“No tiene que haber seguridad sólo por unas elecciones, tiene que haber seguridad y resultados en la toma de decisiones de seguridad de manera permanente. Yo voté a favor de la Guardia Nacional para que el Gobierno federal bajará los índices de inseguridad y no se están viendo los resultados”, explicó el exalcalde de Acapulco, quien busca la reelección al Senado por la coalición opositora.

En declaraciones posteriores a una reunión con agremiados de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), calificó como “muy grave” el atentado contra la candidata del PRI en Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, y dijo que las autoridades deben garantizar su seguridad.

Calificó de grave “la acusación que hizo nuestra candidata contra el candidato de Movimiento Ciudadano (Ramón Lorenzo Cárdenas), las autoridades correspondientes deben tomar cartas en el asunto.

Nosotros queremos una elección en paz, con tranquilidad, democrática y si hay una acusación así y hay un video, inclusive, donde existe este lamentable acontecimiento, debe intervenir la Fiscalía del estado para tomar cartas en el asunto y hacer una investigación inmediata y reforzar la seguridad de la candidata. Ya ella señala al candidato de Movimiento Ciudadano”.

Añorve Baños manifestó su confianza que en las elecciones del 2 de junio la coalición del PRI-PANPRD van a ganar “muchísimas de las posiciones que perdimos en el 2021 de diputados locales, federales, presidenciales municipales. Vamos a refrendar el triunfo que yo encabezó como senador de la República y no tengo duda que Xóchitl Gálvez está en la contienda que es de dos, entre Morena y sus aliados contra PRI-PAN-PRD”.

SE REUNE CON EMPRESARIO DE AHETA

Añorve Baños se reunió con integrantes de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), que encabeza José Luis Smithers Jiménez, en un salón del hotel Ritz, donde recibió quejas de que no se han invertido los 80 millones de promoción que se obtienen del impuesto al hospedaje.

En una reunión, donde también estuvo el candidato a alcalde de Acapulco, Carlos Granda Castro, los empresarios manifestaron la falta de apoyo después del huracán Otis, que devastó muchas hospederías, y calificaron el deficiente servicio en agua potable.

La exdirigente de AHETA, Mary Bertha Medina, dijo que el Gobierno federal ofreció créditos blandos a los empresarios y pidió muchos requisitos, pero recriminó, no les apoyaron en nada: “nosotros hemos abierto por nosotros mismos, con nuestros recursos”.

Además, señaló que con el Gobierno de Abelina López Rodríguez sufrieron mucho por la falta de agua y que incluso en Semana Santa se quedaron sin servicios, por lo que tuvieron que comprarla en pipas. La empresaria subrayó que ellos tenían asegurado sus hospederías contra cualquier incidencia, “pero no abarcaba huracanes”.

Mientras que el también ex presidente de AHETA, Alejandro Domínguez, señaló que después del huracán Otis es terrible ver la Costera llena de taquerías, las banquetas invadidas vendiendo de todo “y no se diga las playas”.

Señaló que toda la industria del turismo ha sufrido para levantarse porque no hay mano de obra y si la hay es cara. Informó que los grandes hoteles han tenido que traer mano de obra de otros estados para poder tener abierto la próxima temporada.

Añorve Baños calificó de alarmante lo que esta pasando en el sector turístico “y por supuesto de los fideicomisos (cancelados por el Gobierno federal)… se quedaron con todo el dinero, se lo quedaron para las obras faraónicas. No sólo no fue el Fonden, el Fideicomiso para la promoción turística, que defendí en la Cámara, pero ellos (Morena) tenían mayoría y lo desaparecieron”

Añadió: “déjenme darles una mala noticia en el tema el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) se lo están trasladando a los municipios y los municipios ya no saben qué hacer con él. Es un gran problema porque ya le están disminuyendo recursos, cuando ellos tenían recursos propios para destinaban para toda la remodelación, y el Ayuntamiento con Fonatur equilibraban sus finanzas para el destino”.

Contó que han reducido a Fonatur y no les importa, “no les sigue importando y por eso necesitamos el cambio”.