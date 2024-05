La balanza comercial sufre déficit de 6,452 mdd en primer cuatrimestre de 2024: Inegi

En abril de 2024 y con cifras desestacionalizadas, la balanza comercial registró un déficit de dos mil 578 millones de dólares, mientras que en marzo fue de mil 456 millones de dólares.

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbago).- En abril se reportó un déficit de tres mil 746 millones de dólares en el comercio exterior de México, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es un saldo que se compara con el déficit de mil 646 millones de dólares en el mismo mes de 2023.

De acuerdo al Instituto, en los primeros cuatro meses de 2024, la balanza comercial presentó un déficit de seis mil 452 millones de dólares. En el mismo periodo de 2023, el déficit fue de seis mil 464 millones de dólares.

El INEGI también reportó que se alcanzaron 51 mil 319.5 millones de dólares (mdd) en exportaciones y 55 mil 065.7 mdd, en importaciones, que incluyen operaciones petroleras, no petroleras, agropecuarias, extractivas, manufactureras, automotrices y no automotrices.

En abril de 2024 y con cifras desestacionalizadas, la balanza comercial registró un déficit de dos mil 578 millones de dólares, mientras que en marzo fue de mil 456 millones de dólares.

“La ampliación del déficit, entre marzo y abril, fue resultado neto de un mayor déficit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de cinco millones de dólares, en marzo, a 1 593 millones de dólares, en abril—, y de una disminución del déficit de la balanza de productos petroleros que pasó de mil 451 millones de dólares a 984 millones de dólares en esa misma comparación”, explicó el INEGI en un comunciado.

Asimismo, en abril las exportaciones totales desestacionalizadas observaron una reducción mensual de 2.59 por ciento, la cual fue reflejo de caídas de 2.64 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 1.48 por ciento en las petroleras. El INEGI indicó que al interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron un descenso mensual de 3.13 por ciento. “Dicha tasa se derivó de la combinación de un retroceso de 4.93 por ciento en las exportaciones manufactureras no automotrices y de un alza de 0.27 por ciento en las automotrices”, señaló.

En cuanto a las importaciones de bienes de consumo, el INEGI reporta que fueron de 8 254 millones de dólares, cifra que se tradujo en un aumento anual de 25.6 por ciento; dicha tasa fue resultado neto de un avance de 48.7 por ciento en las importaciones de bienes de consumo no petroleros, y de un descenso de 43.6 por ciento en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Por su parte, en abril de 2024, se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 40 986 millones de dólares, nivel superior en 11.5 por ciento al reportado en igual mes de 2023. A su vez, esta cifra se originó de la combinación de un incremento de 14 por ciento en las importaciones de productos de uso intermedio no petroleros y de una reducción de 19.2 por ciento en las de bienes de uso intermedio petroleros.

En el primer cuatrimestre de 2024, el valor acumulado de las importaciones totales fue de 201 mil 297 millones de dólares, monto mayor en 4 por ciento al observado en igual lapso de 2023. Las importaciones no petroleras avanzaron 8.5 por ciento a tasa anual y las petroleras retrocedieron 34.9 por ciento.