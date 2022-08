TV Azteca debe pagar 2,615 millones de pesos al SAT; Salinas Pliego revira con burla

Después de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que TV Azteca deberá pagar más de 2 mil millones de pesos por impuestos, el empresario Ricardo Salinas se mostró calmado en sus redes sociales, donde deseó a sus seguidores “que sus problemas sean que los corretee el SAT por ser millonarios”.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– La empresa TV Azteca deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2 mil 615 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos que corresponden al ejercicio fiscal del 2013. Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de la televisora, respondió con burlas en sus redes sociales.

“Que tengan un Miércoles lleno de éxito y que la vida les dé tanto que sus problemas sean que los corretee el SAT por ser millonarios!! Viva la libertad, viva México… y los empresarios” (sic), escribió en su cuenta de Twitter.

Les habla el capitán, selfie… selfie!!! Yo tomé la selfie del selfie a 50 nudos 😁😎. Que tengan un Miércoles lleno de éxito y que la vida les dé tanto que sus problemas sean que los corretee el SAT por ser millonarios 😂!! Viva la libertad, viva México… y los empresarios 👊🏼 pic.twitter.com/VneDBBVauC — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 10, 2022

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validó por mayoría de ocho votos una resolución del SAT que obliga a la televisora a pagar impuestos que corresponden a la venta accionaria de filiales.

El proyecto del Magistrado Carlos Chaurand Arzate que fue avalado consideró que los agravios expuestos por la empresa de Salinas Pliego son “infundados e inoperantes” y, en contraste, la televisora incumplió con lo que estipula la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al ignorar que las pérdidas por enajenación de acciones pueden disminuirse sólo hasta el monto de las ganancias.

“La demandante no cumple con lo establecido en el artículo 32, fracción 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues pierde de vista que las pérdidas por enajenación de acciones sólo pueden disminuirse hasta el monto de las ganancias, siento que en el presente caso, el monto de las ganancias percibidas en el 2013 es inferior al monto de las pérdidas deducidas en ejercicios anteriores, por lo que se encuentra obligada a reversar las pérdidas fiscales por no cumplir con el requisito establecido en el numeral de referencia”, expuso el Magistrado en su proyecto citado por medios nacionales.

De acuerdo con esta información, el tribunal concluyó que la televisora disminuyó de su utilidad las pérdidas fiscales de la enajenación de acciones por un millón 316 mil pesos y dos millones 222 mil pesos para el resultado fiscal consolidado de 2008 y 2009, pero “estaba obligada a reservar las mismas en el cálculo de la utilidad pérdida fiscal consolidada 2013”, como establece la Ley del ISR.

Es decir, el TFJA concluyó que el monto de ganancias percibidas por la empresa en 2013 fue menor al monto de las pérdidas deducidas en ejercicios anteriores, por ello estaba obligada a subsanar las pérdidas fiscales ya que incumplió con la ley.

Ricardo Salinas opinó que las autoridades están equivocadas y como muestra hizo referencia el monto por el que sancionaron a su empresa.

“Vamos bien, empezaron con que eran 44 mil mdp… a ver qué tanto más están equivocados y ya al final vemos como le hacemos”, escribió en su cuenta de Twitter esta tarde.

El 8 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de que finalice el año se resolverá el diferendo entre las autoridades fiscales y el empresario.

Cuestionado sobre los posibles adeudos del dueño del conglomerado Grupo Salinas, que cuenta con Banco Azteca, TV Azteca, Elektra, Totalplay, entre otros, el mandatario federal detalló que Salinas Pliego alega que por una diferencia con el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le están queriendo cobrar el doble de lo que legalmente le corresponde.

“Entonces el ofrecimiento fue que el SAT, con sus especialistas, con sus contadores, se reuniera con los contadores, con los especialistas de esta empresa, se hiciera una búsqueda de toda la información para que de acuerdo a la Ley se definiera si era un cobro doble o no y ese trabajo se está haciendo conjuntamente”, explicó en conferencia desde Palacio Nacional.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que el compromiso es que lo que resuelva el SAT legalmente, pues aseguró que no hay ninguna posibilidad de condonar impuestos. “Ya no hay privilegios fiscales, ya no es el tiempo de antes”, añadió.

El problema entre el empresario dueño de Grupo Salinas y el SAT no es reciente. De hecho, en varias ocasiones los requerimientos de la autoridad hacendaria se han resuelto en Tribunales, en donde se ha resuelto que Salinas Pliego tiene que pagar.

En octubre de 2020, la Sala Superior del TFJA confirmó que Grupo Elektra tendría que realizar un pago de 18 mil 455 millones de pesos por “infracciones” al fisco que, de acuerdo con la revista Proceso, registró entre 2008 y 2012.

De acuerdo con el desglose de la cifra, la empresa debería pagar créditos fiscales de cinco mil 737 millones 143 mil pesos y 10 mil 019 millones 975 mil pesos, además de actualizaciones y multas, resultando en un monto final de 18 mil 455 millones 177 mil pesos.

Dicha resolución se sumó a la que el TFJA emitió también a principios de ese mes y que obliga a Grupo Elektra a pagar al SAT un crédito fiscal de más de dos mil millones de pesos, “derivado de una operación de 2010 relacionada con la empresa Mexicana de Aviación”.

Además, el 3 de diciembre de 2020 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que Grupo Elektra debía pagar al SAT mil 431 millones de pesos por el concepto de impuestos del año 2011. Aunque la compañía interpuso un recurso de impugnación para que Elektra no tuviera que cubrir el monto que adeudaba al fisco mexicano, el Tribunal desestimó el amparo porque “todos los agravios expresados por la actora en su escrito inicial resultaron infundados, por lo que se propone la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida”, de acuerdo con lo planteado por el Magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz.

Más adelante, el 27 de enero de 2021, la misma sala del Tribunal resolvió que Grupo Elektra deberá pagar al SAT cuatro mil 916 millones de pesos por ISR omitido en el ejercicio de 2011. En aquel momento, los 11 magistrados confirmaron por unanimidad el adeudo y declararon infundado un juicio de nulidad promovido por Elektra para impugnar la resolución del SAT. De acuerdo con la resolución, la empresa del tercer hombre más rico de México realizó operaciones contables irregulares en la desaparición de Mexicana de Aviación, una aerolínea extinta en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.