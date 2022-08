Deuda fiscal de Salinas Pliego se resolverá antes de que termine el año, asegura AMLO

El Presidente López Obrador aseguró que no hay ninguna posibilidad de condonar impuestos, por lo que señaló que el compromiso es que se resuelva legalmente.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que antes de que finalice el año se resolverá el diferendo entre las autoridades fiscales y el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien adeuda más de dos mil 447 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Cuestionado sobre los posibles adeudos del dueño del conglomerado Grupo Salinas, que cuenta con Banco Azteca, TV Azteca, Elektra, Totalplay, entre otros, el mandatario federal detalló que Salinas Pliego alega que por una diferencia con el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le están queriendo cobrar el doble de lo que legalmente le corresponde.

“Entonces el ofrecimiento fue que el SAT, con sus especialistas, con sus contadores, se reuniera con los contadores, con los especialistas de esta empresa, se hiciera una búsqueda de toda la información para que de acuerdo a la Ley se definiera si era un cobro doble o no y ese trabajo se está haciendo conjuntamente”, explicó.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que el compromiso es que lo que resuelva el SAT legalmente, pues aseguró que no hay ninguna posibilidad de condonar impuestos. “Ya no hay privilegios fiscales, ya no es el tiempo de antes”, añadió.

“Sí, ya estamos casi por definirlo, yo creo que antes de que finalice este año queda eso resuelto, en un sentido o en otro, o sea, con toda claridad. Son los procedimientos legales”, afirmó.

Además, recordó que en este caso ya existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien determinó el pago de impuestos.

El Presidente mencionó que Ricardo Salinas Pliego está de acuerdo en que se debe de pagar lo justo, aunque reiteró que este asunto se está aclarando. “Y no va a haber ningún problema. Ahora que si ya se define una cantidad y no se paga, pues ese es otro asunto”, concluyó.

El problema entre el empresario dueño de Grupo Salinas y el SAT no es reciente. De hecho, en varias ocasiones los requerimientos de la autoridad hacendaria se han resuelto en Tribunales, en donde se ha resuelto que Salinas Pliego tiene que pagar.

En octubre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó que Grupo Elektra tendría que realizar un pago de 18 mil 455 millones de pesos por “infracciones” al fisco que, de acuerdo con la revista Proceso, registró entre 2008 y 2012.

De acuerdo con el desglose de la cifra, la empresa debería pagar créditos fiscales de cinco mil 737 millones 143 mil pesos y 10 mil 019 millones 975 mil pesos, además de actualizaciones y multas, resultando en un monto final de 18 mil 455 millones 177 mil pesos.

Dicha resolución se sumó a la que el TFJA emitió también a principios de ese mes y que obliga a Grupo Elektra a pagar al SAT un crédito fiscal de más de dos mil millones de pesos, “derivado de una operación de 2010 relacionada con la empresa Mexicana de Aviación”.

Además, el 3 de diciembre de 2020 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que Grupo Elektra debía pagar al SAT mil 431 millones de pesos por el concepto de impuestos del año 2011. Aunque la compañía interpuso un recurso de impugnación para que Elektra no tuviera que cubrir el monto que adeudaba al fisco mexicano, el Tribunal desestimó el amparo porque “todos los agravios expresados por la actora en su escrito inicial resultaron infundados, por lo que se propone la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida”, de acuerdo con lo planteado por el magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz.

Más adelante, el 27 de enero de 2021, la misma sala del Tribunal resolvió que Grupo Elektra deberá pagar al SAT cuatro mil 916 millones de pesos por ISR omitido en el ejercicio de 2011. En aquel momento, los 11 magistrados confirmaron por unanimidad el adeudo y declararon infundado un juicio de nulidad promovido por Elektra para impugnar la resolución del SAT. De acuerdo con la resolución, la empresa del tercer hombre más rico de México realizó operaciones contables irregulares en la desaparición de Mexicana de Aviación, una aerolínea extinta en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.