Barcelona confirma que Xavi Hernández no seguirá siendo el DT la próxima temporada

Por Joseph Wilson

Barcelona, 24 de mayo (AP).- Primero él quería irse. Luego decidió quedarse. Finalmente, el Barcelona tuvo suficiente y decidió despedirlo.

Un mes después de que Xavi Hernández anunció que seguiría como entrenador del Barcelona a pesar de la decepcionante temporada, el club español le informó al exmediocampista que no lo quiere de vuelta.

En la más reciente y seguramente última parte de la sinuosa temporada con Xavi al frente, el Barça anunció el viernes que el club cambiaría de entrenador la próxima temporada.

El equipo hizo pública la decisión tras la reunión que mantuvieron el presidente, Joan Laporta, Xavi y otros altos cargos del club antes en el día en la ciudad deportiva.

Según el Barça, Laporta “ha comunicado a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-2025″.

Su salida se produce un mes después de que el exfutbolista de 44 años diese marcha atrás en su decisión de dejar las riendas del equipo en verano, algo que había anunciado en enero. En abril aseguró que había cambiado de opinión luego de que sus jugadores le demostraran que creían en el potencial del equipo y de la mejora de su rendimiento.

Pero, al parecer, a Laporta no le habrían gustado unas declaraciones recientes del técnico durante una conferencia de prensa en las que afirmó que la mala situación financiera del Barça hacía casi imposible que pudiese competir contra el Real Madrid y los demás grandes clubes europeos.

El fin de semana pasado Xavi había dicho que tenía el apoyo del presidente y de Deco, el director deportivo.

Xavi se despidió de la afición del Barcelona con un mensaje en Instagram. No tuvo ninguna mala palabra para Laporta y le agradeció al ejecutivo, los jugadores y al personal por su apoyo.

“Más allá de ser un jugador y entrenador, primero que nada soy un seguidor del Barça y sólo quiero lo mejor para el club”, escribió. “Esta temporada no salió de la forma en la que me hubiera gustado, pero lo dimos todo y ayudamos a impulsar una nueva generación de jugadores de La Masia y que han emocionado a los aficionados”.

El excentrocampista conquistó la Liga con el Barcelona la temporada pasada, pero este año llega a la última jornada a ocho puntos del Madrid, que ya se coronó campeón hace casi dos semanas.

Como jugador, Xavi dejó al Barcelona en el 2015 tras ayudar al club a ganar 25 títulos, incluyendo cuatro Ligas de Campeones y ocho de la liga española en 17 temporadas formando un increíble trío con Lionel Messi y Andrés Iniesta.

Además fue clave durante la racha de títulos de España cuando ganó la Copa Mundial 2010 y los Campeonatos Europeos del 2008 y 2012.

Laporta llamó a Xavi para que regresara al club y que dejara el que fue su único papel de entrenador anterior en Qatar en noviembre del 2021 para liderar el proyecto de reconstrucción del club después de que perdió a Messi en medio de la crisis financiera del club.

El siguiente verano el club vendió las ganancias por televisión a futuro y otros activos del club y que Laporta calificó de “niveladores” financieros para firmar a Robert Lewandowski y otros jugadores. Xavi logró darles el primer título de liga desde la salida de Messi y el futuro parecía brillante.

Pero esta temporada el Barcelona perdió los tres ‘Clásicos” ante el Madrid y fue golpeado dos veces por el emergente rival catalán Girona. También perdió en cuartos de final de la Liga de Campeones y Copa del Rey.

He joined the club in one of it’s darkest periods.

He took the team from 9th to 2nd in the league.

He won the Super Cup and La Liga.

Xavi Hernandez – Forever a Legend! 💙❤️ pic.twitter.com/dBuBCMkkRU

— Managing Barça (@ManagingBarca) May 24, 2024