Un gran deslave deja más de 100 muertos en Papúa Nueva Guinea; continúan los rescates

Por Rod McGuirk

Melbourne, Australia, 24 de mayo (AP).- Se cree que más de 100 personas murieron el viernes en un deslave que sepultó una aldea en una remota zona montañosa de Papúa Nueva Guinea y un operativo de emergencia está en marcha, informaron autoridades del país del Pacífico Sur.

El deslave se registró en la provincia de Enga, a unos 600 kilómetros (370 millas) al noroeste de la capital, Puerto Moresby, alrededor de las 03:00 horas, reportó la cadena Australian Broadcasting Corp. Habitantes de las áreas circundantes dijeron que rocas y árboles de la ladera de una montaña derrumbada enterraron partes de la comunidad y la dejaron aislada.

Los residentes afirmaron que los cálculos sobre el número de muertos los sitúa por encima del centenar, aunque las autoridades no han confirmado la cifra. Algunos aldeanos y reportes de medios locales indicaron que la cifra de fallecidos podría ser mucho mayor, aunque no citaron fuentes.

El jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Papua Nueva Guinea, Serhan Aktoprak, dijo que el deslizamiento de tierra azotó la aldea de Yambali, que está a unas dos horas en auto de Wabag, la capital provincial de Enga.

Yambali se encuentra a lo largo de una carretera que sale de la capital y que actualmente está bloqueada, lo que obstaculiza los esfuerzos de ayuda, señaló Aktoprak a The Associated Press.

“El terreno sigue deslizándose, por lo que resulta muy difícil operar en él”, dijo, citando reportes de primera mano del personal de la OIM y de otras personas desplegadas desde la capital provincial hasta la aldea afectada.

Detalló que en la aldea viven tres mil 895 personas. Algunas casas se salvaron del deslave, sostuvo, pero aún no se conoce el número total de víctimas.

Aktoprak, que habló por teléfono desde la capital de Papúa, Port Moreseby, dijo que “dada la magnitud del desastre”, temía que el número de muertos pudiera ser superior a las estimaciones originales de unas 100.

El agua potable es inaccesible en el área afectada, las líneas eléctricas están caídas y es probable que los aldeanos tengan dificultades para acceder a los alimentos, aseveró Aktoprak. “Las necesidades inmediatas son alojamiento, otros artículos no alimentarios (como) mantas y sábanas, comida y agua potable”, añadió.

ABC había nombrado anteriormente a la aldea afectada como Kaokalam. De momento no ha sido posible conciliar los diferentes nombres.

El Primer Ministro James Marape dijo que las autoridades estaban trabajando en la zona y que ofrecerá más información sobre daños personales y materiales cuando esté disponible.

“Aún no he recibido toda la información sobre la situación. Sin embargo, envío mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida en el desastre del deslave de esta madrugada”, afirmó Marape en un comunicado.

“Estamos enviando a funcionarios de desastres, de la Fuerza de Defensa y del departamento de Obras y Carreteras para… iniciar las labores de socorro, la recuperación de los cadáveres y la reconstrucción de infraestructura”, añadió la nota.

Videos publicados en redes sociales mostraban a los residentes sacando cuerpos sepultados bajo rocas y árboles.

Elizabeth Laruma, que dirige una asociación de mujeres empresarias en Porgera, una localidad de la misma provincia próximo a la mina de oro de Porgera, dijo que las casas del pueblo quedaron aplastadas cuando cedió la ladera de una montaña.

“Ocurrió cuando la gente aún estaba dormida, de madrugada, y toda una aldea ha desaparecido”, contó Laruma a ABC. “Por lo que puedo deducir, serían más de 100 personas las que han quedado sepultadas bajo la tierra”.

El deslave bloqueó la carretera entre Porgera y la localidad, apuntó, lo que hace temer por el suministro de combustible y otros artículos.

Ninga Role, un residente en la aldea afectada que no estaba allí cuando ocurrió la tragedia, espera que al menos cuatro de sus familiares hayan fallecido.

“Hay rocas, plantas y árboles enormes. Las edificaciones se derrumbaron”, contó Role. “Esto complica la rápida localización de los cuerpos”.

