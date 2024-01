Deslave en China deja 31 muertos y varios desaparecidos; rescatistas siguen buscando

BEIJING (AP).— Treinta y un personas fallecieron y varias continúan desaparecidas tras un alud registrado en una remota zona montañosa de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, informó este martes la prensa estatal. El desastre ocurrió poco antes de las 6:00 horas del lunes, en la localidad de Liangshui, en el noreste de Yunnan. Las autoridades dijeron que las víctimas sumaban 44, entre muertos y desaparecidos.

Más de mil rescatistas trabajaban en medio de la nieve con temperaturas negativas, de acuerdo con el Ministerio de Emergencias. Dos sobrevivientes fueron rescatados el lunes. El operativo de búsqueda se reanudó este martes luego de que se suspendieran temporalmente los trabajos por otra alerta de deslave.

La agencia noticiosa estatal Xinhua dijo que, según los reportes preliminares de expertos locales, el alud fue provocado por el desprendimiento de una zona escarpada más alta de unos 100 metros de ancho y 60 metros de alto, con un espesor promedio de seis metros, pero no ofreció más detalles sobre qué causó el derrumbe inicial.

Los rescatistas tuvieron que lidiar con la nieve, con carreteras heladas y con temperaturas gélidas que, según la previsión, se mantendrán durante al menos los próximos tres días.

El condado de Zhenxiong está a unos dos mil 250 kilómetros al suroeste de Beijing, y alcanza una altitud de hasta dos mil 400 metros.

Las intensas nevadas caídas en muchas partes de China han provocado el caos en el transporte y puesto en peligro la vida de muchos.

La semana pasada, los rescatistas evacuaron a turistas de una remota estación de esquí en el noroeste, luego de que las docenas de avalanchas causadas por las fuertes nevadas dejaron a más de mil personas atrapadas durante una semana en una aldea de la prefectura de Altay, en la región de Xinjiang, cerca de la frontera china con Mongolia, Rusia y Kazajistán.

