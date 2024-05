EU VS. CUELLAR ¬ Acusación implica a políticos mexicanos y negocio de Salinas Pliego

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– La acusación que ayer hizo pública el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, involucra a un alto funcionario de un banco mexicano que habría pactado en 2015 entregarle 236 mil dólares en sobornos a cambio de favores políticos. Aunque el nombre de la institución bancaria y del directivo no aparecen en el documento, la descripción coincide con Banco Azteca y Luis Niño de Rivera, como lo infiere la agencia Reuters.

SinEmbargo pudo consultar la acusación pública de 54 páginas y constató que la descripción y señalamientos encajan con la institución bancaria perteneciente al conglomerado Grupo Salinas y a su exdirectivo.

La noticia ha sacudido a la política de Estados Unidos en tiempos de elección, ya que Henry Cuellar y su esposa fueron detenidos el viernes tras ser acusados por el Departamento de Justicia de asociación delictuosa y de recibir sobornos.

De acuerdo con la acusación, entre 2014 y 2021, el demócrata Cuellar, de 68 años, y su esposa aceptaron casi 600 mil dólares en sobornos de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y de un banco en México.

La acusación federal, presentada por un gran jurado en Texas el martes y hecha pública el viernes, dice que los sobornos fueron lavados a través de contratos de consultoría falsos en empresas fantasma propiedad de Imelda Cuellar, la esposa del congresista demócrata, desde diciembre de 2014 hasta al menos noviembre de 2021.

U.S. Congressman Henry Cuellar & His Wife Charged with Bribery, Unlawful Foreign Influence & Money Laundering Schemes

Congressman Allegedly Accepted $600,000 in Bribes from Two Foreign Entities in Exchange for Official Acts as a Member of Congress

