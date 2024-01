Un sismo de magnitud 7.1 sacude la región occidental de China; se reportan 3 muertos

Por Xen Mortitsugu

Asku, China (AP).- Un sismo de magnitud 7.1 remeció el martes una parte escasamente poblada de la región de Xinjiang, en el occidente de China, donde dejó tres muertos y graves daños o derrumbes en gélidas temperaturas, informaron las autoridades.

El temblor remeció el condado de Uchturpan en la prefectura de Aksu poco después de las 2:00 horas, según el Centro de Redes de Sismos. Hacia la noche las autoridades dijeron que tres personas habían muerto y cinco resultaron heridas en el condado, llamado Wushu en el idioma mandarín que hablan la mayoría de los chinos.

Dos de los cinco lesionados sufrieron heridas de gravedad. Además, 47 casas se derrumbaron y 78 más sufrieron daños. También se reportó el colapso de algunas estructuras agrícolas, publicó el Gobierno de la región autónoma uigur de Xinjiang en su cuenta oficial de Weibo.

A M7.1 earthquake hit the #Xinjiang Uyghur Autonomous Region at 2:09 am on Tuesday.

🔴Reports indicate that the epicenter was in Wushi County, Aksu Prefecture, within the mountainous border area between #China & #Kyrgyzstan.

🔴It's a sparsely populated region within 20 km of the… pic.twitter.com/gFgh2JHZoB

— Li Jingjing 李菁菁 (@Jingjing_Li) January 23, 2024