Un fuerte sismo de magnitud 6.3 sacude Vanuatu, cerca de Australia; no reportan daños

Vanuatu se encuentra en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, el arco de fallas sísmicas que rodea el océano Pacífico, donde se produce gran parte de la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial.

MELBOURNE, Australia (AP) — Un fuerte temblor remeció el domingo a Vanuatu, nación insular del Pacífico Sur, sin que haya alertas de tsunami ni informes inmediatos de daños.

El temblor tuvo una magnitud preliminar de 6.3 y se produjo a las 9:23 horas, tiempo local, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés). Su epicentro se situó a 83 kilómetros (52 millas) al noroeste de la capital, Port Vila, a una profundidad de 29 kilómetros (18 millas).

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawai, dijo que no había riesgo de que el temblor causara un tsunami.

No #tsunami threat to Australia from magnitude 6.6 #earthquake near Vanuatu Islands. Latest advice at https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/QqPLEMAGUr — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) May 25, 2024

No Tsunami Threat from earthquake in southern hemisphere, near Vanuatu Islands – May 26, 2024

Preliminary magnitude of earthquake: 6.5

For more information: https://t.co/T2FWdTfMF2 pic.twitter.com/bBFQxK5ias — NWS Guam 🇬🇺 (@NWSGuam) May 25, 2024

Vanessa Apuary, empleada de un hotel de Port Vila, dijo que el impacto del temblor “no fue tan grande” teniendo en cuenta su magnitud, que ella entendió que fue de 6.4.

“Fue intenso y lento, pero no causó ningún daño en Port Vila”, declaró Apuary a The Associated Press.

Vanuatu se encuentra en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, el arco de fallas sísmicas que rodea el océano Pacífico, donde se produce gran parte de la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial.

Hace un año, un terremoto de magnitud 7.7 provocó un pequeño tsunami en Vanuatu, pero no se registraron daños.