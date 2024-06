El PRIAN gobernó México imponiendo sus mayorías parlamentarias. Ahora “le horrorizan”

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– La contundente victoria de Morena y sus aliados en la elección presidencial se extendió en el Congreso, donde los partidos de la llamada Cuarta Transformación consiguieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedaron a tres escaños en el Senado, lo que ha inconformado al PRI y PAN, que han denunciado una sobrerrepresentación de la cual antes se beneficiaron y ahora pretenden regatear porque no les favorece.

Pero, ¿qué es la sobrerrepresentación legislativa y por qué la oposición alega violaciones a la Constitución por parte de Morena, PT y PVEM? De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, “es la desproporción o distorsión que se puede presentar en el régimen de representación política en el Poder Legislativo entre el número de espacios existentes y el número de habitantes representados en cierto tipo de extensión territorial”. Es decir, es cuando un partido político obtiene, en función de determinados mecanismos electorales, un porcentaje de curules superior al porcentaje de votos obtenidos o permitidos por la Ley.

De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución, el límite de sobrerrepresentación permitida en la Cámara de Diputados es de ocho por ciento por partido político y no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido.

Este límite del ocho por ciento es el que ha generado controversia en las últimas semanas por parte de los partidos de oposición, en especial el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que en el pasado defendieron y se beneficiaron de la sobrerrepresentación y ahora alegan una interpretación injusta de la Ley para quitarle a Morena y sus aliados PT y Partido Verde lo que ganaron en las urnas y les corresponde constitucionalmente, consideraron expertos en materia electoral.

Lo mismo opinó el doctor Ulises Torres Cabrera, profesor de la materia de Teoría Política en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, quien además planteó una discusión más a fondo del artículo 54 constitucional.

“Hay que entender que en función de los intereses que defiendas vas a asumir una opinión determinada, en este caso los partidos de la coalición oficialista asumen una postura textual del artículo 54 y en ese sentido no es irracional su planteamiento, por el contrario, refieren a un fundamento constitucional; pero si de lo que se trata es poder tener una interpretación amplia, apelando al espíritu de ese artículo, los argumentos de la oposición también son pertinentes”.

Uno de los argumentos del PRI y PAN –que ha sido secundado por los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama– es que ese ocho por ciento de sobrerrepresentación permitida aplica también a las coaliciones como si fueran un solo partido, ya que alguna vez así se dispuso en el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (Cofipe), el cual fue sustituido en mayo de 2014 por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley General de Partidos Políticos. Es decir, esta disposición ya no existe.

“Ante la anunciada reforma para debilitar al Poder Judicial, es fundamental que el Tribunal Electoral evite la sobrerrepresentación en el Congreso, que no solo va en contra del espíritu de la Constitución, también socava la confianza de la ciudadanía”, publicó Marko Cortés, presidente nacional del PAN, en sus redes sociales el pasado 11 de junio.

El líder panista llamó a frenar la supuesta sobrerrepresentación que pretenden Morena y sus aliados tras las elecciones.

Ante la anunciada reforma para debilitar al Poder Judicial, es fundamental que el @TEPJF_informa evite la sobrerrepresentación en el Congreso que no solo va en contra del espíritu de la Constitución, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.…

Lo mismo han expresado Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ligados a la oposición, que han escrito una decena de artículos alertando de una presunta “trampa” de Morena y sus aliados.

En el caso de Córdova, exconsejero presidente del INE, dijo en una entrevista para el portal Latinus que sería una “interpretación profundamente injusta” de la Ley Electoral si se da a Morena y aliados en su conjunto una sobrerrepresentación de 18 por ciento de la Cámara de Diputados, cuando el límite establecido es de ocho por ciento.

Según sus cálculos, Morena y aliados podrían hacerse en conjunto con 72 por ciento de la Cámara de Diputados (362 curules), luego de que Morena obtendría el 40 por ciento de la votación, el Partido Verde el 8 por ciento y el Partido del Trabajo 5 por ciento. El exconsejero planteó que sumando los porcentajes de los tres aliados obtendrían 54 por ciento de los votos, lo que les permitiría añadir 18 por ciento por concepto de sobrerrepresentación.

No obstante, la normatividad constitucional actual sobre diputados de representación proporcional, la cual se establece en el artículo 54, se refiere a los derechos y restricciones de los partidos. No menciona a las coaliciones.

“El Cofipe establecía que los partidos podrían ser tratados como coaliciones, solo que ya no rige, ahora tenemos, desde 2014, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos”, detalló el exconsejero Huchim al destacar que esta pretensión de la oposición es porque “no terminan de aceptar que el electorado le dio el mandato claro a la Cuarta Transformación el 2 de junio”.

Para el doctor Ulises Torres, académico de la UNAM, hay un principio jurídico que ha seguido el Tribunal Electoral en las impugnaciones presentadas en 2015 y 2018 contra la sobrerrepresentación.

“En los casos de 2015 y 2018 se aplicó el principio con base al 54 constitucional, el cual establece que la sobrerrepresentación solo aplica para partidos y no para coaliciones”.

PRI Y PAN GOZARON DE LA SOBRERREPRESENTACIÓN

Los exconsejeros Córdova y Murayama, que ahora advierten de una interpretación “a modo” de la Ley electoral por parte de Morena, en el pasado defendieron esta sobrerrepresentación en favor de partidos como el PRI.

Por ejemplo, en el año 2015 el INE de Córdova desechó las acusaciones del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena de permitir una supuesta sobrerrepresentación del PRI en San Lázaro. Los partidos reclamaron en ese entonces que habría 210 diputados de militancia priísta en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, ya que además de los 155 que ganaron en sus distritos y de los 48 plurinominales que les fueron asignados, tendrían siete legisladores más que llegaron postulados por las siglas del Partido Verde.

Francisco Gárate, en ese entonces representante del PAN ante el INE, expresó que había un fraude a la ley: “es una maquinación, un engaño con el propósito de obtener un beneficio indebido”.

Sin embargo, Lorenzo Córdova desestimó estas acusaciones y defendió la asignación de plurinominales como fórmula para que todos los partidos estén representados.

PRIAN DESECHÓ REFORMA QUE ELIMINABA SOBRERREPRESENTACIÓN

Los partidos de oposición que hoy señalan una supuesta sobrerrepresentación de Morena y aliados en la próxima Legislatura, tuvieron en sus manos la oportunidad de corregir esta situación en el año 2022 cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió un paquete de iniciativas, entre ellas una electoral, que entre otras cosas cambiaba el modelo para elegir legisladores.

En el ánimo de rechazar todas las iniciativas presidenciales que requerían una reforma constitucional, la oposición se aferró al “no pasarán” y desechó ese primer paquete de reformas que, paradójicamente, hoy hubiera permitido una cancha pareja en la asignación de curules en el Congreso.

En abril de 2022, el Presidente presentó su iniciativa de Reforma Electoral, que se convirtió tiempo después en el “Plan A”, que buscaba instaurar un sistema democrático justo y sin fraudes electorales.

Entre otras cosas planteaba convertir el INE al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, cambiar el modelo para elegir legisladores y desaparecer a los llamados legisladores plurinominales.

“En esa iniciativa de Reforma Electoral, los diputados de mayoría desaparecían y todos serían de representación proporcional. Esto implicaba que el porcentaje de votación que tuvieran los partidos políticos se iba a reflejar en la proporción de curules en la Cámara de Diputados. Es decir, ya no habría problema de sobrerrepresentación, pero estábamos en los tiempos de que la oposición decía: ‘no pasarán las reformas constitucionales de López Obrador’. Y no pasaron”, evocó Huchim sobre aquella oportunidad para reformar el sistema legislativo y acabar con la sobre y subrepresentación.

En México existen dos mecanismos para elegir a los miembros de la Cámara de Diputados: 300 se escogen por Mayoría Relativa (votación directa) y los restantes 200 por Representación Proporcional, de acuerdo al número de votos obtenidos en cinco circunscripciones electorales.

En el caso del Senado, 96 legisladores se eligen por votación directa —tres por cada estado— y los restantes por Representación Proporcional.

Morena, junto con sus aliados PT y Partido Verde, consiguieron el pasado 2 de junio las dos terceras partes en la Cámara de Diputados y se quedaron a tres escaños en el Senado. Lo suficiente para poner en marcha el llamado “Plan C”, que incluye una veintena de reformas, entre ellas la del Poder Judicial.

Así lo muestran distintas proyecciones de la conformación de diputados y senadores de la LXVI Legislatura que entrará en funciones el 1 de septiembre.

Para poder modificar la Constitución a través de una reforma se requiere, además de las dos terceras partes en ambas cámaras, que sea avalada en la mayoría de los congresos estatales. Otro obstáculo que el partido oficial esquivó porque al coaligarse con el PT, Partido Verde y otras fuerzas locales en la elección, se posicionó como la fuerza dominante en 27 congresos estatales de los 31 que estuvieron en disputa. Cinco más de los 22 que controla actualmente.

A más tardar el 23 de agosto, ya que el Tribunal Electoral haya resuelto las impugnaciones presentadas, el INE asignará a los partidos las senadurías y diputaciones que les corresponden por el principio de Representación Proporcional, por lo que Morena confía en que se respetará el principio de sobrerrepresentación establecido en el artículo 54 de la Constitución.

“El Tribunal Electoral está obligado a ser consistente y congruente con sus anteriores resoluciones, no se está pidiendo que se viole ninguna regla de representación y el articulo 54 es preciso, no acepta interpretaciones. La 4T va a estar presionando jurídica y políticamente para que se respete la línea de jurisprudencia porque no se vale jugar con unas reglas, aprovecharse de ellas y luego decir que son antidemocráticas”, enfatizó Andrés García Repper, representante de Morena ante los organismos electorales.