El exalcalde de Maravatío, Michoacán, es asesinado en un restaurante de su propiedad

Las autoridades estatales no han revelado más detalles de lo ocurrido ni personas detenidas por el asesinato del expresidente municipal.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- Ignacio Montoya Marín, exalcalde de Maravatío, Michoacán, fue asesinado a balazos este domingo al interior de un restaurante de la comunidad de Santa Elena.

El ataque contra el expresidente municipal ocurrió cuando se encontraba en un negocio de su propiedad llamado “Las Truchas”, de acuerdo con la Guardia Civil del municipio.

Al confirmar su onfirmó su muerte, la Fiscalía General del Estado (FGE) envió a un equipo de peritos forenses y agentes de la Policía de Investigación (PdI) para iniciar las primeras investigaciones.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han revelado más detalles ni personas detenidas por el asesinato de Montoya Marín, de 62 años, quien fue Alcalde de Maravatío de 2003 a 2006.

De acuerdo con los primeros reportes, el exedil recibió varias detonaciones de arma de fuego en diversas partes del cuerpo, por lo que murió al instante.

Montoya Marín fue Edil de Maravatío abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto que también lideró en el municipio.

Su muerte se suma a los homicidios de Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna, precandidatos de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente, tambien por Maravatío, quienes fueron asesinados el pasado 26 de febrero, con sólo cinco horas de diferencia.