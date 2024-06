El megacohete Starship completa primer vuelo de prueba; regresa a Tierra sin explotar

Por Marcia Dunn

WASHINGTON (AP).- El megacohete Starship de SpaceX completó su primer vuelo de prueba este jueves, regresando a la Tierra sin explotar después de despegar desde Texas.

Fue el cuarto vuelo de prueba para el cohete más grande y poderoso del mundo, con casi 121 metros de altura. Los tres vuelos de prueba anteriores terminaron en explosiones. Esta vez, el cohete y la nave espacial lograron amerizar de manera controlada, haciendo que el vuelo de una hora fuera el más largo y exitoso hasta ahora.

El Starship se elevó sin tripulación sobre el Golfo de México y se dirigió al Océano Índico. Minutos después del despegue, el propulsor de primera etapa se separó de la nave espacial y cayó en el Golfo, exactamente como estaba planeado, tras encender sus motores.

Una hora más tarde, la nave espacial se desprendió durante el intenso calor de la reentrada, pero permaneció lo suficientemente intacta como para transmitir datos hasta su sitio de amerizaje objetivo en el Océano Índico.

Fue un hito crucial en el plan de la compañía para eventualmente reutilizar el cohete en que NASA y Elon Musk confían para llevar a la humanidad a la Luna y luego a Marte.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k

— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024