Microsoft frena lanzamiento de función de IA en laptops ante críticas sobre seguridad

REDMOND, Washington, EE.UU. (AP) — Las nuevas laptops equipadas con el sistema operativo Microsoft Windows comenzarán a enviarse a los clientes la próxima semana sin una función insignia llamada Recall, la cual generó preocupaciones sobre privacidad y ciberseguridad.

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, promocionó la nueva función Recall en un evento de exhibición el mes pasado, describiéndola como un paso hacia la creación de máquinas de inteligencia artificial que “instantáneamente nos vean, nos escuchen, razonen acerca de nuestro propósito y nuestro entorno”.

