Culpas del PAN: más reclamos que autocrítica

Además de enfrentar una contienda absolutamente inequitativa, en la que la candidata del oficialismo contó con todos los recursos y el aparato gubernamental a su favor –incluido las intervenciones reiteradas el Presidente de la República en la campaña–, y en la que el tema de los programas sociales y su uso electoral fueron fundamentales, Xóchitl Gálvez Ruiz tuvo que cargar con las deficiencias y los lastres, los conflictos internos y el desprestigio y hasta los humores de los partidos políticos que la apoyaron, particularmente Acción Nacional.

Una espléndida crónica de mi amigo y admirado colega Mayolo López, reportero de toda la vida, descubrió los pormenores de la noche fatídica del 2 de junio pasado. En su relato, publicado este lunes en Reforma, el periodista nos cuenta lo ocurrido en el transcurso de algo más de seis horas en el bunker de la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, en el piso 42 del hotel Presidente Intercontinental, ubicado en el Paseo de la Reforma frente al Campo Marte.

Relata Mayolo cómo los primeros informes que llegaron a la candidata opositora sobre las elecciones estatales en Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Yucatán y Guanajuato apuntaban a una clara victoria, por lo que de acuerdo con las dirigencias de PAN, PRI y PRD salió a declararse ganadora. Y cómo al filo de la medianoche, cuando la presidenta delo INE Guadalupe Taddei dio a conocer, (tras inexplicable e inexplicada espera de hora y media), los resultados del conteo rápido, Xóchitl salió a los medios para aceptar tácitamente su derrota.

Y destaca el “agarrón” entre Xóchitl y el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, a raíz de la decisión de la candidata de reconocer públicamente su derrota y llamar a su adversaria para felicitarla sin haberlo consultado previamente. “En presencia de todo el cuarto de guerra, la candidata y el dirigente panista se gritonearon”, relató el reportero.

“A mí ningún hombre me manda”, habría revirado Gálvez al reclamo a gritos del dirigente panista, que le habría dicho: “Yo no estoy de acuerdo en que se felicite a quien hizo una elección Estado. ¿Por qué no nos pediste autorización para hacerlo?”

Luego de que este episodio fue dado a conocer, 13 ex gobernadores del PAN exigieron en una carta-manifiesto un cambio en las estrategias del partido y una renovación para afrontar la nueva realidad política mexicana.

Ernesto Ruffo Appel, de Baja California (el primer gobernador panista de la historia, en 1989); Francisco Barrio Terrazas, de Chihuahua; Fernando Canales Clariond, de Nuevo León, Marco Adame, de Morelos; Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato; Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco, e Ignacio Loyola Vera, de Querétaro, entre otros, admitieron que la ciudadanía no los consideró opción para la Presidencia ni para la mayoría de los cargos federales y locales que se disputaron el 2 de junio.

“La votación que obtuvimos muestra una franca tendencia declinante y constante a la baja. El mensaje de nuestro pueblo es contundente y claro. Al PAN nos gritó fuerte: cambias o te vas”.

En consecuencia, los exmandatarios advirtieron que “el PAN debe cambiar y actualizar su proyecto político a las realidades del Siglo XXI que vivimos, priorizando la seguridad, la superación de la pobreza y el logro de la equidad social”.

Tocaron los exgobernadores un tema crucial en su misiva, que va mucho más allá del desastre electoral del 2 de junio: la presencia y prominencia de los llamados “padroneros” en las dirigencias estatales y nacional del PAN. Se trata de quienes adulteran los padrones internos del partido para hacerse de candidaturas y puestos de dirección. El propio Cortés Mendoza ha sido acusado de haberse beneficiado del actuar de estos líderes “padroneros”, quienes lo encumbraron en la presidencia albiazul desde noviembre de 2018.

“Exigimos no adelantar el proceso de sucesión a la presidencia del partido con acuerdos concertados con los ‘padroneros’ que tanto daño han hecho al partido”, p ponen en su misiva colectiva. “Nuestro presidente, Marko Cortés, debe dar testimonio que debemos manejar nuestra democracia interna como exigimos del Gobierno lo haga en toda la nación”.

Y sin duda lo más trascendente:

“Exigimos abrir al PAN a la ciudadanía que no milita en el partido, pero que nos apoya y quiere participar para que el PAN asuma correctamente el liderazgo contra la dictadura que Morena quiere para México”, indicaron los exgobernadores panistas.

Enseguida, el senador panista Damián Zepeda Vidales, crítico de la actual dirigencia y virtual aspirante a suceder a Cortés Mendoza en la presidencia nacional, señaló que los mexicanos y los panistas, en particular, quieren escuchar una autocrítica de la dirigencia del PAN. “Yo he tenido autocrítica. Otros hemos tenido autocrítica. La dirigencia no ha tenido autocrítica ni un milímetro. Yo no la he escuchado ni una, al día de hoy. Entonces, no va a acabar bien eso”, consideró el legislador del PAN. “En el partido no hay enojo con Xóchitl Gálvez, sino con Marko Cortés”.

La propia Xóchitl Gálvez intervino en este debate post electoral panista: los partidos que la apoyaron, pero principalmente el PAN, no solo regateaban recursos a su campaña, sino que sus estructuras territoriales de militancia eran inexistentes, acusó en una entrevista con el diario Reforma.

Hasta ahora, más culpas, acusaciones, reclamos que verdadera autocrítica, sobre todo del actual dirigente nacional del PAN, cuya gestión está por concluir. El inminente cambio sería tal vez la última oportunidad de enderezar el rumbo y rescatar lo poco valioso que queda en el partido fundado por Manuel Gómez Morín en 1939. Válgame.

MALOS INDICIOS. Pasaron ya casi dos semanas de que Claudia Sheinbaum ganó abrumadoramente la Presidencia de la República. Hasta el momento, quien recibió más de 36 millones de votos no ha dado una sola muestra de independencia frente a su tutor. Y sí en cambio ha habido evidencias preocupantes de su incondicionalidad frente al Caudillo, que inclusive le enmendó la plana sin recato en sus tibias propuestas acerca del tema de la reforma judicial. El beso forzado al entrar a Palacio y el trato de “mi presidenta” como propiedad personal son algo más que acoso: indican sumisión, me parece. Malos indicios. Es pronto, tal vez. Le dicen el beneficio de la duda. Vale.

