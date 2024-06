México y otros países no firman la declaración final de la Cumbre de Paz para Ucrania

Madrid/Ciudad de México, 16 de junio (EuropaPress/SinEmbargo).– Los 84 países y organizaciones firmantes de la Cumbre de Paz para Ucrania organizada en Lucerna, Suiza, por el Presidente del país, Volodímir Zelenski, perciben como “necesaria” la inclusión de Rusia en futuras conversaciones de paz, al tiempo que han instado a la declaración firme de todas las centrales nucleares del país, comenzando por la de Zaporiyia, “bajo completo control soberano de Kiev” y llamado al retorno de “todos los civiles, niños incluidos”, deportados y desplazados “de manera ilegal” a Rusia.

“Creemos que alcanzar la paz necesita de la participación y del diálogo entre todas las partes”, reza la declaración final del encuentro, firmada entre otros por Estados Unidos, Reino Unido, la Comisión Europea, Italia, Portugal y España. “Por lo tanto, hemos decidido adoptar pasos concretos en el futuro para implicar a representantes de todas las partes en los aspectos mencionados en este comunicado final”, añaden.

Los firmantes defienden la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional como herramientas marco de “una paz duradera y justa”, y para solucionar las cuestiones tratadas en la cumbre, comenzando por el “retorno de los niños ucranianos desplazados de manera ilegal y deportados; así como el regreso del resto de civiles detenidos de manera ilegal y la liberación de sus prisioneros de guerra a través de un intercambio completo”.

Los firmantes también instan a que las instalaciones nucleares de Ucrania queden completamente al margen del conflicto, y añaden que tanto centrales como otro tipo de instalaciones de este ámbito, “operen de manera segura bajo el completo control soberano de Ucrania y bajo su supervisión”.

After the Summit, we proposed and agreed to continue our joint work at a more technical level – of advisers and ministers in the format of special meetings under the leadership or co-leadership of countries.

La declaración final considera también “fundamental la navegación comercial libre, plena y segura; así como el acceso a los puertos marítimos de los mares Negro y Azov”, y condena que los ataques a buques mercantes en los puertos y a lo largo de toda la ruta; así como contra puertos civiles e infraestructuras portuarias civiles, son inaceptables.

“La seguridad alimentaria no debe convertirse en un arma de ninguna manera. Los productos agrícolas ucranianos deben entregarse de forma segura y gratuita a terceros países interesados”, añaden.

AUSENTES EN LA FIRMA

Varios países presentes en la Cumbre de Paz sobre Ucrania organizada por Zelenski no han firmado la declaración final de la reunión; una decisión que ha aceptado el Gobierno ucraniano, que ha puntualizado que uno de los objetivos del encuentro era el de dar voz a todo tipo de opiniones.

With the #BürgenstockCommuniqué we are sending a clear signal to the people of Ukraine and to all those directly affected by the consequences of the war: A large part of the international community has the desire to bring about change. #UAPeaceSummit #PathToPeace pic.twitter.com/iNuowhyn0G

De acuerdo con un recuento efectuado por la agencia Bloomberg, 13 países asistentes se han negado a estampar su firma, entre ellos India, Brasil, Arabia Saudí, Sudáfrica, Indonesia, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y México. Entre los no firmantes, por lo tanto, se encuentran varios países del llamado Sur Global, una región que el Presidente Zelenski quería ganarse durante la cumbre de Suiza.

En respuesta, el Ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha reiterado que este evento quería impulsar “un diálogo franco” para “alcanzar las decisiones correctas”. “Reunir a todo el mundo para que hablen al unísono sobre Rusia es precisamente la clase de evento que no gusta a Moscú”, ha indicado.

La propia Presidenta suiza y anfitriona de la Cumbre, Viola Amhard, reconocía ayer que no se hacía “ilusiones” sobre un posible “entendimiento final” en la reunión. “Pero es posible que sirva para que nos acerquemos a ese fin”, quiso matizar.

Sobre la inclusión de Rusia como parte necesaria para el diálogo, Kuleba ha declarado que entiende “perfectamente” que llegará un momento en que será necesario dialogar con Moscú, pero siempre en igualdad de condiciones. “Nuestra posición es muy clara: no permitiremos que Rusia hable el lenguaje de los ultimátums, como lo hace ahora”, ha señalado Kuleba en declaraciones a los medios ucranianos.

I call on Russia to heed the international community's message.

To end its imperialist violence.

When Russia is ready for peace based on the UN Charter, the time will come for Russia to be part of our efforts.

To bring #PathToPeace to its destination ↓ https://t.co/MW6SQe6nPR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2024