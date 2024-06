Los jerarcas del PAN no perdonan el derrumbe y claman la salida de su dirigente

A tres meses de la transición de Gobierno federal y de que culmine la dirigencia de Acción Nacional, exgobernadores panistas piden a Marko Cortés que renuncie luego de los pésimos resultados electorales y de evidenciarse que obstaculizó financieramente la campaña de Xóchitl Gálvez, a quien gritó en más de una ocasión.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– La debacle sufrida por Acción Nacional en el pasado proceso electoral ha confrontado a Marko Cortés Mendoza, el actual dirigente nacional, con los jerarcas del partido, quienes han pedido su renuncia por distintos medios, una situación que se ha exacerbado con las recientes revelaciones que ha hecho la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz y su entorno cercano sobre cómo Cortés acaparó recursos y abandonó a su candidata, a quien incluso maltrató por haber reconocido el triunfo de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta semana, 13 exgobernadores panistas señalaron en un desplegado a la gestión de los “padroneros”, el grupo de Marko Cortés que “vendía” candidaturas, como los responsables de los pésimos resultados. Sin embargo, quien ya tiene asegurada una plurinominal en el Senado rechazó renunciar al cargo que termina hasta septiembre, como lo indican los estatutos.

El primer Gobernador panista en Baja California, Ernesto Ruffo, y el exgobernador de Querétaro ultraderechista, Ignacio Loyola, agregaron en entrevista con SinEmbargo que este grupo de poder “cerró” al partido y, ante “la descomposición” de la oposición, ambos coincidieron en la urgencia de que Acción Nacional tome distancia del PRI, con quien hizo alianza político-electoral para las elecciones de 2021 y 2024 por idea del magnate Claudio X. González.

“Ha sido una descomposición que nos llegó desde que empezamos a ganar el poder y esto provocó que se fueran formando estas aglomeraciones de militantes controlados por ‘padroneros’, así les llamamos a los que empiezan a vender posiciones internas a través de candidaturas para la vida interna del PAN. Estos vendedores de candidaturas y posiciones se fueron presentando poco a poco y hay varios. Hoy el grupo dominante controlador es el que representa Marko Cortés”, aseguró Ruffo.

“Urge que el PAN se ofrezca al interés público, no al interés de los grupos controladores internos”, agregó quien participa en el Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones que conforman la Marea Rosa.

SinEmbargo ha dado cuenta cómo Marko Cortés recibió en 2018 al PAN con 11 estados: Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Pero después de la elección del 2 de junio, ganó un par de ciudades como León y Mérida, pero sólo mantiene el gobierno en cuatro entidades: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. No sólo eso, en estas entidades, Xóchitl Gálvez sólo ganó en Aguascalientes, mientras que en Querétaro el panismo perdió la mayoría en el Congreso.

“Fallamos todos, eso es algo que no tenemos en el desplegado, pero creo que es una responsabilidad compartida de toda la militancia de Acción Nacional”, dijo Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro. “Todos pudimos haber hecho algo más y no lo hicimos, nos confiamos y ahí está el resultado. Porque no alcanzamos a cubrir todas las casillas y eso es responsabilidad de la dirigencia, pero también de todos los estatales y de todos los militantes”.

Al cuestionarle particularmente de las decisiones de Marko Cortés, como no bajar todos los recursos a la campaña de Xóchitl o repartirse cargos en el priista Coahuila, comentó: “No tengo nada qué criticar. Marko pidió que siempre se hablara por Xóchitl y yo fui a otros estados y muchos candidatos no hablaban de ella. Si faltó (algo) fue coordinación, pero eso es más de los estados que del presidente nacional. No es momento de hacer linchamientos ni señalamientos de una sola persona”.

—¿Coincide con la idea del Diputado Jorge Romero de que Acción Nacional debe pausar su relación con el PRI?

—Sí, claro. En este momento las alianzas ya se acabaron. De aquí en adelante tenemos que reconstruir Acción Nacional y tenemos que irnos solos —respondió Loyola.

—¿Cree que aliarse con el PRI también contribuyó a los actuales resultados?

—Es muy variado, porque hubo estados donde a lo mejor fue en contra y otros que fue a favor. No podemos generalizar, pero en general no se vio un resultado positivo de esa alianza.

Al respecto, el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo comentó que estas coaliciones a veces son “nada congruentes” e incluso fue un gravamen para la candidatura de Gálvez.

“Esta motivación de control de las élites partidarias incluso fueron un contrapeso, un gravamen, a la candidatura de Xóchitl Gálvez porque están muy desacreditados. Siempre han puesto en las posiciones electorales a personas afines que les ayudan a consolidar su poder controlador y no realmente las que mejor puedan servir al interés público”, aseveró.

SUCESOR(A) DE CORTÉS

Distanciado de los Calderón, de Gustavo Madero y de otros panistas, Marko Cortés se convirtió en dirigente del PAN en 2018 arropado por el excandidato presidencial Ricardo Anaya, señalado de recibir sobornos para aprobar la Reforma Energética peñista y que regresa al Senado, y también arropado por el Diputado Jorge Romero, el cacique del panismo capitalino indagado por el cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez.

En enero, a meses de la elección presidencial, Cortés reclamó en redes sociales al Gobernador de Coahuila priista Manolo Jiménez el romper un acuerdo con el PRI para repartirse cargos públicos en Coahuila que, a su vez, les permitirían tejer redes de corrupción.

Sobre la posibilidad de que el Diputado y cabeza de “Los Ocean” Jorge Romero sea el próximo dirigente de Acción Nacional, el exgobernador Ernesto Ruffo se limitó a decir que cuando fueron compañeros en la Cámara de Diputados (2018-2021) observó cómo había alrededor de él un grupo político “muy fuerte” en la Ciudad de México, indagado por la Fiscalía local por liderar un cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez.

Por su parte, el exgobernador de Querétaro Ignacio Loyola afirmó que los señalamientos contra Romero de liderar un cártel inmobiliario sólo son “difamaciones”.

“Hay tres opciones, Jorge Romero, Adriana Dávila y Damián Zepeda. Hay que esperar qué propuestas tienen y hay que ver quién puede convocar a mayor unidad en Acción Nacional”, planteó.

–Sobre el Diputado Jorge Romero recaen bastantes señalamientos…

–Lo han señalado muchas veces, pero no hay un solo expediente legal abierto. Son puros dichos, dimes y diretes. Eso también lo viví cuando fui Gobernador (1997-2004), se me acusó de muchas cosas, pero nunca legalmente. La difamación también es un problema que ha ocurrido desde la Presidencia de la República y tenemos que detenerlo.

–¿Entonces confía plenamente en Romero?

–Yo no confío plenamente más que en Dios. Los demás son mis amigos, confío en ellos, pero plenamente solamente en Dios– respondió Loyola.

