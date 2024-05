La mexicana Adriana Paz recibe premio en Cannes por la película Emilia Pérez

Emilia Pérez se centra en un musical sobre un narco mexicano que transiciona a mujer, la cual ha gustado mucho en el Festival de Cannes.

Ciudad de México, 25 d mayo (SinEmbargo).- La actriz española Karla Sofía Gascón se ha alzado con el premio a la mejor actriz del 77º Festival de Cannes junto a sus compañeras de reparto Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gomez en Emilia Pérez, película del director francés Jacques Audiard.

Así lo ha anunciado este sábado el Festival de Cannes en la gala de clausura del festival, que se ha celebrado desde la semana pasada en la ciudad francesa.

Emilia Pérez retrata la vida de una abogada de un gran bufete a la que se le ofrece ayudar al jefe de un cartel de droga a retirarse de su negocio y desaparecer convirtiéndose en mujer, un papel, el del narcotraficante, que protagoniza Gascón (Madrid, 1952).

Le Prix du Jury est attribué à EMILIA PÉREZ de JACQUES AUDIARD.

–

The Jury Prize goes to EMILIA PÉREZ by JACQUES AUDIARD.#Cannes2024 #Palmares #Awards #PrixDuJury pic.twitter.com/6GdkRSaxGX — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Gascón ha dedicado el premio “a todas las personas trans”, como ella, que “sufren todos los putos días el odio” y a las que ha querido mandar, entre lágrimas, un mensaje de “esperanza”.

La película por la que ha sido premiada la actriz madrileña ha conseguido, además, el Premio del Jurado en esta edición, cuyo jurado ha estado presidido por la directora, guionista y actriz estadounidense Greta Gerwig.

Sin embargo, Karla Sofía Gascón no fue la única galardonada en el evento, ya que la dominicana Zoe Saldaña, la estadounidense Selena Gómez y la mexicana Adriana Paz, recibieron el premio a mejor interpretación femenina del Festival de Cannes.

Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez and Adriana Paz share the Best Actress prize at the Cannes Film Festival for ‘EMILIA PEREZ’ pic.twitter.com/WdtW7eAFEV — Film Updates (@FilmUpdates) May 25, 2024

Emilia Pérez se centra en un musical sobre un narco mexicano que transiciona a mujer, la cual ha gustado mucho en el festival.

La actriz Zoe Saldaña interpreta a Rita, una abogada de la Ciudad de México contratada por el capo “Manitas” para ayudarlo a huir del país para una operación de reasignación de sexo. Durante la travesía, el vínculo de ambos se torna en relación, misma que continuará ahora como Rita y Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón).

Años después, de acuerdo a la trama, Emilia regresa como la supuesta hermana de “Manitas”, con el fin de estar cerca de sus hijos que viven con su exesposa (Selena Gomez). Ante los críticos, la trama ha recibido aplausos, después de la proyección de prensa de la película.

JACQUES AUDIARD, lauréat du Prix du Jury pour EMILIA PÉREZ.

—–

JACQUES AUDIARD, award winner of the Jury Prize for EMILIA PÉREZ.#Cannes2024 #Palmares #Awards #Photocall #PrixDuJury pic.twitter.com/lXn7R7xKQy — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

A partir de ese punto de partida, el cineasta Jacques Audiard construyó una narrativa cambiante de un melodrama, luego de sus lanzamientos con Un prophète, De rouille et d’os, y la ganadora de la Palma de Oro de Cannes en 2015 Dheepan.

-Con información de EuropaPress