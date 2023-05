Harrison Ford recibe Palma de Oro en Cannes tras estreno de Indiana Jones

Por Jake Coyle Cannes

Francia, 18 de mayo (AP).— Indiana Jones y Harrison Ford llegaron a Cannes el jueves para el estreno mundial de Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones and y el Dial del Destino) en uno de los eventos más esperados del festival de la Riviera francesa.

Los sombreros abundaron en la multitud de espectadores que vieron a Ford y compañía desfilar por la alfombra roja.

Ford caminó de la mano de su esposa, Calista Flockhart, y luego se unió a sus compañeros de reparto mientras la emblemática música de John Williams para la película sonaba. Entre los asistentes se encontraban el jefe de Disney, Bob Iger, Kathleen Kennedy de Lucasfilm y el cineasta Steve McQueen.

Ford, de 80 años, quien ha dicho que Dial of Destiny será su última actuación como el personaje, recibió una Palma de Oro honoraria del Festival de Cine de Cannes. El año pasado, Cannes agasajó a Top Gun Maverick y Tom Cruise de manera similar.

Dentro del teatro, Ford fue recibido con un estruendoso aplauso. Sonrió y miró alrededor antes de recibir la Palma de Honor.

“Estoy muy conmovido por esto. Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos. Acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos”, dijo Ford después de que se reprodujera un clip de su carrera.

“Una gran parte de mi vida, no toda mi vida”, continuó Ford, agradeciendo a Flockhart, así como al director de Dial of Destiny, James Mangold, y a la coprotagonista Phoebe Waller-Bridge.

Indiana Jones is back 💥 The cast and filmmakers of #IndianaJones and the Dial of Destiny joined for the World Premiere at the 76th International Cannes Film Festival. pic.twitter.com/kS0Xcj0Bj1 — Indiana Jones (@IndianaJones) May 18, 2023

No es la primera película de Indiana Jones que se estrena en Cannes. La cuarta entrega, Indiana and the Kingdom of the Crystal Skull (Indiana y el Reino de la Calavera de Cristal), se estrenó en el festival en 2008. Tanto los críticos como los fanáticos no fueron muy receptivos de Crystal Skull, pero a pesar de esto ganó 790 millones de dólares en todo el mundo.

Esta vez, Dial of Destiny espera tener un impacto global similar, si no mayor, sin sus famosos cineastas. La nueva película, que Walt Disney Co. estrenará el 30 de junio en Estados Unidos, es la primera película de “Indiana” que no está dirigida por Steven Spielberg o con una historia de George Lucas. En cambio, Mangold (Ford vs. Ferrari, Logan) toma las riendas de la película coprotagonizada por Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen.