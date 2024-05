México entrega a EU a Néstor Pérez, presunto jefe de seguridad de “Los Chapitos”

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, fue extraditado a los Estados Unidos la madrugada de esta sábado, después de haber sido detenido a finales del año pasado.

La noticia la dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado en donde agradeció a las autoridades mexicanas por la colaboración en la detención y extradición de uno de los principales sicarios del Cártel de Sinaloa.

Attorney General Merrick B. Garland Statement on the Extradition of Néstor Isidro Pérez Salas

🔗 https://t.co/VRSDAnjHci pic.twitter.com/O1nL7NiGlf

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) May 25, 2024