No hay complicidad con delincuencia organizada ni con la de cuello blanco: Presidente

Pérez Salas, por su parte, llegó la noche del jueves al Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez; también ayer, una Jueza de Distrito de amparo en Materia Penal otorgó la suspensión de oficio y de plano en contra de la ejecución de una posible extradición fuera de procedimiento.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que su Gobierno no tiene relaciones de complicidad con nadie, ni con la delincuencia organizada, ni con la de cuello blanco, luego de la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de escoltas de “Los Chapitos”.

“No hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, representamos al pueblo de México, no hay impunidad para nadie, por eso estamos avanzando”, dijo desde Oaxaca en su conferencia de prensa matutina.

“Cuando no hay línea divisoria, cuando no hay fronteras entre la autoridad y la delincuencia, no se puede garantizar la paz a los ciudadanos. Antes pasaba eso”, dijo, en referencia al “narcogobierno” de Felipe Calderón (2006-2012), pues Genaro García Luna, su Secretario de Seguridad, está hoy preso en Estados Unidos a la espera de la sentencia en su contra por sus vínculos con el crimen organizado. “Ahora no se permite la asociación delictuosa, está bien pintada la raya”, presumió López Obrador.

Por su parte, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de escoltas de “Los Chapitos”. Explicó que fue quien ordenó las agresiones a civiles en el llamado “Culiacanazo”.

Dijo que entre los delitos también está la orden que dio para ejecutar a ocho personas en Tamazula, quienes habían sido secuestradas. Señaló que su detención fue resultado del trabajo en conjunto entre diversas autoridades, entre ellas, la FGR y la Guardia Nacional. El jefe de la organización había escapado dos veces a su captura, concluyó.

“EL NINI”, A LA ESPERA DE SU POSIBLE EXTRADICIÓN

Pérez Salas, por su parte, llegó la noche del jueves al Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de que lo determinara un Juez federal durante su audiencia inicial.

Luego de ser detenido y llevado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el Juez de Control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó mantener en prisión al supuesto jefe de escoltas de seguridad de “Los Chapitos”.

Asimismo, también autorizó su traslado al Penal de máxima seguridad del Altiplano debido a que las instalaciones del Reclusorio Norte no cuentan con las condiciones para garantizar la seguridad de un interno “de alto perfil”.

Es por ello que un helicóptero llegó pasadas las 18:00 horas de este jueves para llevarlo al penal ubicado en el Estado de México, donde también estuvo Ovidio Guzmán López “El Ratón” y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, previo a sus respectivas extradiciones hacia los Estados Unidos, destino que también podría tener “El Nini”.

Sin embargo, esta tarde se dio a conocer que una Jueza de Distrito de amparo en Materia Penal otorgó la suspensión de oficio y de plano en contra de la ejecución de una posible extradición fuera de procedimiento en favor de “El Nini”.

La demanda de amparo fue presentada en nombre del supuesto de jefe de seguridad de los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y aún deberá ser ratificada por el quejoso directo en cuanto sea localizado por el personal judicial en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) o donde se encuentre.

Además de la extradición, se solicita la protección de la justicia federal en favor del “Nini” por los actos de privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos, tortura física o psicológica o alguno de los prohibidos por el artículo 22, por lo que también le fue concedida la suspensión de plano.

Biden agradece a AMLO por la detención de "El Nini", líder sicario de "Los Chapitos", tras operativo en Culiacán.

👉🏾Como se adelantó: la reunión del 17 en San Francisco fue el parteaguas, sobre todo con los acuerdos alcanzados con China contra #fentanilo. pic.twitter.com/QaeQw6i88P — Jesús García 🐦 (@JesusGar) November 23, 2023

Por su parte, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a López Obrador por la detención el jefe de escoltas de “Los Chapitos”.

“Quiero agradecer al Presidente López Obrador y al Ejército de México y fuerzas especiales por capturar de forma exitosa a El Nini, y expresar nuestro aprecio por los y las valientes hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad mexicanas que llevaron a cabo este exitoso operativo para aprehenderlo”, dijo Biden en un mensaje a través de la Casa Blanca.

Biden aseguró que se trata de una muestra del compromiso entre ambos países para mantener a las comunidades seguras ante la violencia de los cárteles y el peligro de las drogas, como el fentanilo.