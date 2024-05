Una persona lanza artefactos explosivos contra base de la Guardia Nacional en Celaya

El presunto responsable, identificado como Juan Diego, de aproximadamente 18 años fue detenido por el Grupo Roble mientras intentaba escapar en una motocicleta.

Celaya, Gto., 24 de mayo (ZonaFranca).- Un artefacto explosivo fue arrojado a la base de la Guardia Nacional, resultando en la detención del presunto responsable, quien se identificó como empleado municipal de Villagrán.

El incidente ocurrió en los patios de la base, ubicada en el Eje Juan Pablo Segundo. Al detectar el artefacto, se desplegó un operativo conjunto con la policía.

El presunto responsable, identificado como Juan Diego, de aproximadamente 18 años y residente del municipio de Villagrán, fue detenido por el Grupo Roble mientras intentaba escapar en una motocicleta.

Según los primeros informes, el ataque ocurrió al amanecer cuando un motociclista lanzó dos artefactos explosivos contra las instalaciones de la Guardia Nacional, aunque ninguno detonó.

Por protocolo, la zona fue resguardada para que expertos en explosivos del Ejército Mexicano aseguraran los artefactos como pruebas del atentado y procedieran a su posterior destrucción.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado, que determinará si efectivamente es empleado de la administración municipal de Villagrán, además de corroborar su identidad y edad.

