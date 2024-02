El Presidente dice que NYT publicará que “recibió dinero” de los criminales en 2018

El mandatario mexicano reveló un cuestionario que el diario estadounidense le envió el miércoles y contestó punto por punto en su conferencia matutina, rechazando todas las acusaciones sobre posible financiación del narcotráfico a su campaña presidencial del 2018.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el diario estadounidense The New York Times intentará vincularlo con supuestos sobornos del narco durante la campaña de 2018, con un reportaje que cita una supuesta investigación del Gobierno de Estados Unidos, distinta a la que dio a conocer Tim Golden en ProPublica, que se refiere a 2006.

El Presidente dijo que “son unos calumniadores”, en referencia a los periodistas de ese medio. También dijo que ese nuevo reportaje, próximo a publicarse, revela además que Estados Unidos lo siguió investigando y que eso requerirá una explicación de Washington. López Obrador señaló que la jefa de corresponsales del Times en México le mandó un cuestionario a su director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas. Tenía como plazo ayer en la tarde para responderlo. El mandatario mexicano decidió leer cada una de las preguntas en público, durante su conferencia de presa matutina. Y fue respondiéndolas.

El primer cuestionamiento –el reportaje se basa en una investigación del Gobierno de los Estados Unidos, distinta a la de la DEA– se refirió a los supuestos testimonios de “informantes” y el seguimiento de transferencias, los cuales alegan que “aliados cercanos al Presidente se reunieron con cárteles de droga para recibir millones de dólares del narco”. Además, indica que la investigación “fue cerrada luego de que autoridades reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México, luego de la reacción ante la detención del General Salvador Cienfuegos” en EU.

“Todo es falso, completamente. No sabía de la investigación, porque es falso. ¿La reacción? Nada, Nada, sólo opino que son unos falsarios, los del New York Times y quienes les mandaron a hacer el reportaje”, sentenció el Presidente.

También dijo “claro que es falso” a la pregunta sobre si sabía que lo que un informante contó, con relación a que “uno de los confidentes más cercanos del Presidente se reunió con Ismael Zambada García [“El Mayo”], uno de los principales capos del Cártel de Sinaloa”. También pidió que se revele el testimonio, pero reiteró que es falso.

El NYT le preguntó a López Obrador por otro informante que “relató que tras la elección del Presidente uno delos fundadores del cártel de Los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados” del entonces mandatario electo, “uno de ellos un ayudante oficial, el otro un asesor no oficial, con la esperanza de salir de prisión”. El Ejecutivo respondió: “Es otra calumnia”.

Por otra parte, el diario estadounidense preguntó por un “tercer informante que contó a los investigadores que los cárteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del Presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado, ¿cómo responde?”.

“¿Dónde están los videos? Preguntó López Obrador. Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia, es un pasquín inmundo”, reviró el mandatario.

Otro de los cuestionamientos del diario es el “rastreo independiente de pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del Presidente, al menos uno de ellos al mismo tiempo que viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera [“El Chapo”]”. pero López Obrador insistió en esta falsedad.

“Dicen que fuimos a buscar el dinero, cuando fui a supervisar un camino que se construyó de Badiraguato a Chihuahua. En el campamento estaba la señora, quería entregarme una carta para ayudarle a su hija a visitar a su hermano, me bajé, la saludé y me enteegó la carta. Además, ¿a cambio de qué podrían haberse dado esos pagos?”, dijo.

El Ejecutivo también se refirió a la posibilidad de que este tipo de publicaciones afecten la relación bilateral entre México y Estados Unidos. “Cuando vino la Comisión de Seguridad, pensaba en no verlos, pero la Asesora de Seguridad del Presidente [Joe] Biden se ha portado muy bien con nosotros, y hablé con ella. Después se llevó a cabo la reunión y lo primero que me dijo fue: ‘Nosotros no tenemos nada qué ver con esto’”, relató, en relación al reportaje de ProPublica.

“Pero ahora quiero que me diga sobre esta nueva investigación. Pero de ninguna manera afectaría las relaciones, porque somos socios, los principales socios económicos, comerciales; tenemos una vecindad, una frontera de 3 mil 180 kilómetros; porque viven 40 millones de mexicanos y trabajan honradamente en Estados Unidos y porque la política se inventó entre otras cosas para evitar la confrontación, nada más que vamos a seguir hablando del tema”, adelantó López obrador.

Por último dijo que espera que “el Gobierno de Estados Unidos manifiesta algo, pero si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto, pero cualquier Gobierno democrático tendría que informar”, finalizó. Y al NYT le dedicó un último mensaje: “Son unos calumniadores profesionales y de fama mundial”.