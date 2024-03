Diputada aristócrata, el PP y Vox, un magnate contra AMLO y el gran difusor: Calderón

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– “Las mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador en las que señala directamente a periodistas, empresarios y rivales políticos se juega peligrosamente al divide y vencerás”. Así ejemplificó Cayetana Álvarez de Toledo, Diputada española del Grupo Parlamentario Popular y marquesa de derechas, al “populismo” en la región, al que llamó la antítesis de la política, durante su participación el pasado 9 de marzo en el Festival de las Ideas, que organiza ​del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, del magnate mexicano ligado a la derecha internacional.

Cayetana Álvarez de Toledo, exvocera del partido de la derecha española, posición de la que fue cesada en 2020 por las críticas hacia los suyos, criticó en su discurso, pronunciado en Auditorio Metropolitano de Puebla, al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, sostuvo, que el país “está siendo tomado por el crimen organizado por la complacencia de quienes debieran defenderlo; ‘abrazos no balazos’, o más bien abrazos a los que dan balazos, el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes”.

Posteriormente añadió: “Llaman política de abrazos lo que no es más una mezcla letal de incapacidad y connivencia, y dicen que no hay alternativa, quiero decir que sí la hay, México no está condenado a sufrir más de 30 mil asesinatos al año, a ser el cortijo de los cárteles, a mutar a ser un narcoestado”.