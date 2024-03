Xóchitl planea regresar Fonatur, Consejo de Promoción Turística y Pueblos Mágicos

Fonatur es un fondo que existe hace más de 40 años y promueve la creación y consolidación de proyectos de inversión en el sector turístico. Su titular, Javier May Rodríguez, dejó la dirección de la agencia para buscar la gubernatura de Tabasco por Morena.

Ciuadad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- La candidata Presidencial de “Fuerza y Corazón por México” (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, propuso este sábado que, de ganar los comicios, traerá de vuelta el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur). “No podemos matar a la gallina de los huevos de oro”, dijo refiriéndose a la institución que sigue operando.

“Queremos que regrese el Fonatur porque yo no me imagino que podamos tener un sector turístico sin mantenimiento. Nosotros no compartimos la cancelación. Vamos a regresar el Consejo de Promoción Turística, donde los empresarios actuen de manera activa”, explicó ante simpatizanes de la Universidad Anáhuac, en Cancún.

La exsenadora prometió también el regreso del programa de Pueblos Mágicos para la promoción de estos destinos y generar una mayor derrama económica en otros puntos del país.

En su gira de campaña en Quintana Roo, donde tuvo una reunión con empresarios dedicados al turístico, dijo que una de sus primeras acciones será reconstruir Acapulco, debio a los daños del huracán “Otis”. “Queremos que Fonatur se haga responsable de la recostrucción de Acapulco, con un proyecto innovador, con un proyecto de vanguardia, con un proyecto sustentable. Va a renacer después de una crisis tremenda”, dijo, aunque no explicó en qué consistía dicho proyecto.

En mi gobierno vamos a recuperar y fortalecer FONATUR. Estará encargado desarrollar nuevos centros turísticos con inclusión, sustentabilidad y mejor calidad de vida para los habitantes. ¡Es momento de recuperar nuestro potencial turístico! ¡Gracias Cancún!#MxSinMiedo pic.twitter.com/I8UZvZosg8 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 16, 2024

Antes de que el Presidente Andres Manuel López Obrador trasladara la construcción del proyecto al Éjercito, Fonatur era quien lideraba los trabajos de planeación y construcción del tren. La candidata cuestionó que sean los militares quienes hagan trabajos de obra pública en la actual administración. “Los pusieron a hacer cosas para las que no estaban preparadas. No es su talento bachear carreteras”, criticó.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez Ruiz, evitó pronunciarse sobre la cancelación de la obra. “Yo nunca estaré en contra de aquello que beneficie el desarrollo del país”, reconoció.

La candidata opositoria rechazó que la obra de haya concretado sin estudios de impacto ambiental. Dijo que va a plantar unos 200 millones de árboles para “resarcir del daño”, y que es un primer compromiso que su Gobierno cumplirá. Gálvez explicó que investigará posibles actos de corrupción en su construcción y el sobrecosto del Tren Maya.

“Vamos a evaluar todo el impacto que se está generando en las pilas del tren. Yo ya no puedo dar para atrás una obra en la que se han gastado 500 mil millones de pesos, pero sí vamos a investigar”, dijo. Acusó que amigos del presidente hicieron negocio con el proyecto.

“Vamos a crear en Tulúm, y en las áreas turísticas, algo llamado las áreas del saber”, dijo. Se tratará de lugares donde niños de 12 a 18 años se les enseñará Inglés, Ronbótica y deportes, con el objetivo de alejar a la juventud de la delincuencia.

Gálvez Ruiz dijo que cada propuesta pasa por Enrique de la Madrid, excandidato Presidencial del PRI y su Coordinador de las mesas de trabajo, pues es quien estudia las propuestas que hace. “Aquí tenemos gente técnica”, dijo.

APUESTA POR TURISMO INTERNACIONAL

Durante su acto de campaña, la candidata de la oposición criticó que República Dominicana esté atrayendo turismo internacional.

“Se ha reducido en un cuatro por ciento la visita de turistas extranjeros a Cancún”, dijo al sostener que debería subir la visita de extranjeros tanto como el turismo nacional.

Entre sus propuestas está generar un índice de competencia turística, con el objetivo de que las entidades midan entre ellos este sector, y fomenten la organización de convenciones internacionales en territorio mexicano.

