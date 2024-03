Xóchitl retira la idea de revivir el NAIM y plantea aprovechar el agua en Texcoco

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- La candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México“, Xóchitl Gálvez Ruiz, desistió este jueves de su propuesta de retomar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, con el apoyo de los empresarios.

Luego de adelantar que sus colaboradores se encontraban realizando un estudio de aviación para determinar la posibilidad de continuar con la construcción, hoy la representante del Frente opositor reconsideró su idea y pidió paciencia en la decisión final del proyecto.

A un día de lanzar su propuesta, la abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) y partidos aliados, aseguró estar de acuerdo con la representante del partido oficialista, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la posibilidad de aprovechar la zona del NAIM para almacenar y potabilizar agua.

Durante su participación en el 30 Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la derechista aclaró que su equipo se encuentra realizando un estudio para determinar la viabilidad de retomar la obra o de “acabar bien” el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Pese a que la idea de “revivir” el NAIM es parte del Programa de Gobierno que registró la coalición “Fuerza y Corazón por México” ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Gálvez Ruiz manifestó que su duda surge del problema de abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

“Estamos estudiando porque, entre otras cosas, el lago de Texcoco puede ser un lago de almacenamiento de agua y de ahí potabilizar agua. Hasta que no tengamos listo ese estudio de manera integral, de obviamente un aeropuerto, pero también abastecimiento de agua, yo me voy a dar una postura final sobre qué vamos a hacer con los aeropuertos. De esa manera lo único que sí es que tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar parados”, argumentó.