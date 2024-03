Clara busca la continuidad en la capital. Del otro lado, Taboada y los calderonistas

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- Desde las 00:01 horas de este 1 de marzo, arrancaron las campañas de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, rumbo a las elecciones que tendrán lugar el próximo 2 de junio. Entre escándalos, equipos que, pese a asegurar un cambio, pertenecen a la vieja política y una marcada diferencia de apoyo ciudadano, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski inician su camino en busca de encabezar esta Ciudad.

Brugada, abanderada de la coalición formada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT); Taboada, representante de la alianza que integran los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD); y Chertorivski, candidato por Movimiento Ciudadano (MC) son los tres candidatos que pretenden llegar a gobernar esta ciudad.

Con varios años en la política, Brugada se posiciona, hasta el momento y con base en diversas encuestas, como la favorita para ganar la Jefatura de Gobierno de esta ciudad y con ello mantener a Morena al mando de la misma. La candidata es exalcaldesa de Iztapalapa, demarcación en la que ha gobernado por tres distintos periodos, en 2009, en 2018 y en 2021, año en fue reelegida.

Brugada nació el 12 de agosto de 1963, en la Ciudad de México. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Además, ha sido Diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Diputada federal y Diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Su trabajo en la Alcaldía de Iztapalapa le mereció el premio de la asociación Alcaldes de México por mejores prácticas de gobierno con las Utopías, los cuales son centros culturales, deportivos y de apoyo a los cuidados, que ha desarrollado en la alcaldía. Incluso la ONU reconoció a estas Utopías como iniciativas de alto impacto contra las desigualdades.

Por su parte, Taboada, exalcalde de Benito Juárez, llega al inicio de la campaña respaldado por el grupo del expresidente Felipe Calderón y con señalamientos de estar vinculado en la trama de corrupción del Cártel Inmobiliario, específicamente en el caso City Towers Black, un desarrollo con 808 departamentos de lujo que ha estado en la mira luego de que funcionarios de la Alcaldía entregaron permisos a cambio de departamentos. Trama que también involucra a otros funcionarios panistas.

Según un documento del Gobierno de la Ciudad de México obtenido por SinEmbargo, en Benito Juárez se construyeron 130 inmuebles con 264 niveles excedentes en el periodo que va desde 2012, cuando el Alcalde era Jorge Romero Herrera, hasta 2022, ya con Taboada al frente de dicha Alcaldía.

Sólo en la administración de Taboada, que inició en 2018, se emitió la Autorización de Uso y Ocupación de un inmueble en la colonia Nápoles con un total de seis niveles, pese a que sólo se aprobaron tres. Si se suman los 264 niveles excedentes que se construyeron de manera irregular en Benito Juárez se levantaría una “torre de la corrupción” que supera los 163 niveles de Burj Khalifa, estructura localizada en Dubái y que mide 828 metros de altura.

Esta es tan sólo una de 40 obras que se realizaron durante la gestión de Taboada, que en total sumaron 66 niveles excedentes; además de 58 inmuebles con 118 niveles excedentes entre 2016 y 2018, durante el Gobierno de Christian Damián Von Roehrich, exalcalde actualmente vinculado a proceso por su presunta implicación en la trama de corrupción.

La Alcaldía Benito Juárez ha sido el epicentro de una trama de corrupción inmobiliaria que involucra a funcionarios, exfuncionarios y políticos del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital del país. Hasta el momento han sido detenidos 16 –entre ellos el exalcalde Christian Damián Von Roehrich y el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez de 2006 a 2018, Nicias René Aridjis Vázquez–.

De acuerdo con su biografía publicada en su página oficial, Taboada nació el 14 de octubre de 1985, en la Ciudad de México. En 2011 se graduó de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta con una maestría en Gobernanza y Comunicación Política, y realizó estudios complementarios en la Universidad Pontificia de Salamanca, España.

Toda su carrera política la ha desarrollado dentro de las filas del PAN, por ejemplo, de 2008 a 2010 se desempeñó como secretario de Acción Juvenil, una organización perteneciente al partido blanquiazul, en la Ciudad de México; entre 2012 y 2015, fue Diputado local del Congreso capitalino, en el cual también asumió como vicecoordinador parlamentario del PAN. Como Alcalde de Benito Juárez ha sido elegido en dos ocasiones, en 2018 y en 2021.

En tanto, Salomón Chertorivski es un político y exfuncionario público con 25 años de experiencia, quien desde junio de 2022, se destapó como aspirante por Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 2024, ya que se dijo preparado para “darle un nuevo rostro de gobernanza a la capital”.

“Desde hace muchos años yo me he preparado con toda certeza, con toda claridad para poder gobernar esta ciudad, sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo… Lo que sería mi aspiración de una buena contienda en el 2024, son contiendas de proyectos, de propuestas de ideas, no de adjetivos, no de calumnias. Así que con seriedad a quien esté enfrente a contrastar lo que tiene que contrastarse”, dijo a medios en ese momento.