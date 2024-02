La CdMx se ha venido moviendo a la derecha, dice AMLO, por el “bombardeo de medios”

El Presidente recomendó a las candidatas y a los candidatos de su partido que no crean en las tendencias de las redes sociales, y que mejor visiten casa por casa en la campaña electoral.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la ciudadanía de la Ciudad de México, bastión de la izquierda en el país, se ha movido a la derecha por el bombardeo de medios.

Desde Palacio Nacional, López Obrador mencionó que en la capital las y los ciudadanos están “muy expuestos, muy indefensos al bombardeo” de noticias por parte de comunicadores como Sergio Sarmiento, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, José Cárdenas, entre otros.

“No hay nada de qué preocuparse. Aquí en la Ciudad de México, y ustedes, y los que vivimos aquí, como estamos muy expuestos, muy indefensos al bombardeo, no tenemos refugios. […] Entonces algunos se aturden, se desconciertan y piensan que esa es la realidad, llegan hasta a dudar”, señaló.

“Por eso es que en la última encuesta, porque sí tiene sus efectos, porque nunca desde los tiempos del Presidente Madero, se había desatado una campaña en contra del Presidente como ahora. ¿Y en dónde tiene más efecto? Aquí, porque aquí están concentrados todos los medios. Esta es la base principal. Es lamentable la capital de la manipulación”, agregó.

Por ello, el mandatario hizo un llamado a las personas de la Ciudad de México sobre el “bombardeo” de los medios de comunicación, y advirtió que “se ha ido derechizando”; también explicó que el tráfico influye en que las personas escuchen más la radio con los mencionados comunicadores, y que por eso, se ha extendido esa visión.

“Es un llamado para la gente de la capital, que no estaba así, esta era una ciudad de avanzada, siempre lo fue, y ahora se ha venido ‘empanizando’, aburguesando, derechizando, pero es ese fenómeno, porque antes estaba muy localizado en la Colonia del Valle. […] En la Colonia Del Valle había más conservadurismo que en las Lomas [de Chapultepec], pero ahora ya se extendió, pero es eso es el bombardeo de los medios”, apuntó.

“También el hecho que hay más automóviles, tarda más la gente en los carros escuchando la radio, ya en otras partes no se escucha tanto, pero aquí son viajes de media hora y, para donde le cambies, es lo mismo”, añadió.

Asimismo, López Obrador explicó que con los bots en las redes sociales pueden llegar a poner o quitar gobiernos cuando las personas no están suficientemente informadas, y por ello, son susceptibles a la manipulación.

“Antes manipulaban mucho, imagínense 140 millones de supuestas personas que se están manifestando. Imposible. Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación. Es gravísimo, es tóxico. Imagínense también el dinero que se utiliza para todo esto”, dijo.

El titular de Ejecutivo recomendó a las y los simpatizantes de Morena y opositores que no hagan caso de las tendencias de las redes sociales, sino que mejor las campañas electorales se enfoquen a visitar a las personas casa por casa.

“Yo le doy como consejo a todos, a los que simpatizan con la transformación y a nuestros opositores ahora que vienen las campañas, por experiencia y sin que cause honorarios, lo mejor es visitar a la gente en sus casas. No se crean esto. Esto no da resultado”, mencionó.

“Eso le deja dinero a las empresas publicistas que han proliferado, y también le deja mucho dinero a los corruptos que manejan campañas porque reciben el dinero y como lo usan para cuestiones ilegales, entonces pueden robar con facilidad porque si esto les cuesta mil millones, ellos sacan mil más”, finalizó.