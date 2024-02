AMLO dice que trollcenters intentan manipular a ciudadanos con nuevas tecnologías

Julián Macías Tovar expuso a Los Periodistas cómo con trollcenters se pueden conseguir fácilmente millones de tuits y ser tendencia, una operación para cuál se necesitan millones en recursos, y en la cual hay el riesgo de que un error se multiplique por 100 mil, como sucedió en los últimos días en la campaña contra el Presidente López Obrador y la candidata presidencial de la izquierda Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que los llamados “trollcenters” intentan manipular y controlar a los ciudadanos y la información con nuevas tecnologías, para mover la conversación en redes y orientarla hacia donde deseen los clientes que contratan a estas empresas de publicidad, calificándolo incluso de “golpe blando”, debido a que intentan socavar a las autoridades “que no les convienen”.

“La protección [de los candidatos en 2024] no es nada más la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, es también esto, que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias como esto. Lo que vimos cuesta muchísimo dinero, son millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro, no son personas las que dicen ‘#NarcoPresidenteAMLO’, son equipos automatizados que se manejan desde una oficina y reproducen ese mensaje, en poco tiempo, miles, millones”, explicó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Pero estas empresas que se dedican a esto –son empresas de publicidad–, encargadas de hacer ese trabajo mercenario, cobran muchísimo. Entonces el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia, eso lo debería el INE”, añadió, aunque descartó que presente una queja ante el Instituto Nacional Electoral.

“No, no, yo no presento quejas, yo nada más denuncio para que la gente se proteja, es blindar a la gente ante este bombardeo de mentiras, falsedades, calumnias. Así la gente está protegida y no es susceptible de manipulación, aunque no funciona porque la gente está my consciente”, dijo.

Pero sí consideró que debe denunciarlo “para ir tomando consciencia, porque los poderosos del mundo, las oligarquías de todos los países, para imponerse, para oprimir, para explotar, para saquear, ya no sólo utilizan las bayonetas, ya no son nada más los golpes de Estado”. “Ahora lo que está de moda es lo que llaman ‘las campañas mediáticas’. Le llaman ‘golpes blandos’, porque con la manipulación van socavando autoridades que no les convienen, porque son dirigentes, porque son gobernantes que defienden al pueblo y no están al servicio de estas minorías rapaces”, subrayó.

“Esto que vemos ahora es lo mismo. Nada más que en otras circunstancias, porque han habido reacomodos [en los medios informativos], es una nueva realidad. No se puede poner vino viejo en botellas nuevas. Ya esto no tiene ninguna importancia, no hace mella, yo esto pensando en que sólo hay que explicarlo”, concluyó.

Y es que esta misma semana, Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital y fundador de Pandemia Digital, analizó los más de 10 millones de tuits de la última campaña contra el Presidente López Obrador y la candidata presidencial de la izquierda mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, que los vincula con el narcotráfico, encontró al menos siete hashtags en los que ha habido equivocaciones con más de 500 mil tuits.

“Lo que está pasando en México, muy pocas veces pasa en el mundo, que se publiquen por un trollcenter no un hashtag con 30 o 50 mil tuits, sino que seguramente andemos en torno a 15, 16 millones de tuits lanzados desde este trollcenter”, señaló Julián Macías Tovar en entrevista con Los periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Tanto HT correctos o erróneos son impulsados en más de un 80% por bots o cuentas administradas por trollcenters (matriz de difusión) que retuitean a cuentas gestionadas por el mismo trollcenter o cuyos tuits les interesan resaltar. (matiz de opinión).

Lo que no cambia es el % geo pic.twitter.com/puZTHrUS5O — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 19, 2024

Lo que encontró fue que estos troll lanzaron el hashtag #XóchitlGálvezPresidenta2024, en la cual hay 120 mil tuits escritos de manera incorrecta como XóchiltGálvezPresidenta2024 y solo 40 mil de manera correcta. “Hubo otros hashtags, de hecho ayer fue TT (trending topic) número 1 #NarcoPresidentAMLO3, pero anteriormente, o en la misma semana, hay 110 mil tuits con #NarcoPredidente, evidentemente no es normal que haya 110 mil tuits con el mismo error de ortografía o por ejemplo #NarcoPredidenteAMLO que éste tuvo más tuits antes, pero ahora mismo sólo tiene 30 mil, #NarcoPredidenteAMLO2 que tiene 120 mil o #NarcoCandidadaClaudia tiene 80 mil tuits equivocados”.

Julián Macías Tovar expuso que siempre son las mismas cuentas y señaló que este tipo de estrategias, detrás de las cuales hay recursos millonarios, se han replicado en otras partes de América Latina, en donde se ha buscado vincular a la izquierda con el narcotráfico, como ocurrió en 2015 en Argentina en la campaña de Mauricio Macri contra el Kirchnerismo, en la de Guillermo Lasso contra el Correísmo en Ecuador, o en la de Jair Bolsonaro contra Lula da Silva.

“A mí me acuerda mucho al trollcenter de Guillermo Lasso, precisamente que usó la narco política de que el Correísmo estaba vinculado con el narcotráfico y para ello lanzaban información o hacían informes de los cuerpos de seguridad del estado que luego se destapó que eran informes o publicaciones en redes sociales con cuentas falsas y medios que ellos controlaban y ellos estaban asesorados precisamente asesorados por el servicio de inteligencia de Israel, porque Guillermo Lasso había visitado anteriormente”, indicó.

En este vídeo se pueden ver decenas de estas cuentas teniendo exactamente la misma actividad programada. Tuits con HT, respuestas positivas a publicaciones de Xochitl y RT a cuentas o contenidos diana.pic.twitter.com/pXhlmNaQuc — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 19, 2024

En ese sentido recordó como “Team Jorge”, una empresa israelí que ofrece un arsenal de servicios ilegales: hackeo de buzones de correo y mensajería privada de adversarios, distribución masiva de campañas de influencia que habrían ingerido en elecciones presidenciales en todo el mundo, realizó de manera abrupta una defensa robusta de Tomás Zerón de Lucio, prófugo de la justicia y vinculado al caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. La misma campaña atacaba al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificaba de corrupto.

De hecho, platicó, desde el principio de la campaña para lanzar a Xochitl Gálvez como candidata presidencial de la derecha, se ha usado el trollcenter permanente contra López Obrador, mientras han comprado miles de nuevas. Fue el 5 de julio cuando la Senador fue nombrada candidata se publicaron más de 200 mil tuits erróneos que decían Xóchilt en lugar de Xóchitl.

Julián Macías Tovar escribió en su análisis cómo la gran mayoría de cuentas bots tienen como principal actividad darle retuit a las “cuentas diana” que reciben miles de retuits, pero desde el trollcenter también se administran cuentas que ponen comentarios y tuits positivos sobre Xochitl y contra López Obrador usando los hashtag designados.