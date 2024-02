Entrevista ¬ Errores de dedo desnudan fábricas de trolls que atacan a Claudia y AMLO

Julián Macías Tovar expuso a Los Periodistas cómo con trollcenters se pueden conseguir fácilmente millones de tuits y ser tendencia, una operación para cuál se necesitan millones en recursos, y en la cual hay el riesgo de que un error se multiplique por 100 mil, como sucedió en los últimos días en la campaña contra el Presidente López Obrador y la candidata presidencial de la izquierda Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).–¿Cómo es posible que 500 mil cuentas al mismo tiempo comentan el mismo error? Eso mismo se preguntó Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital y fundador de Pandemia Digital, quien luego de analizar los más de 10 millones de tuits de la última campaña contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial de la izquierda mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, que los vincula con el narcotráfico, encontró al menos siete hashtags en los que ha habido equivocaciones con más de 500 mil tuits.

“Lo que está pasando en México, muy pocas veces pasa en el mundo, que se publiquen por un trollcenter no un hashtag con 30 o 50 mil tuits, sino que seguramente andemos en torno a 15, 16 millones de tuits lanzados desde este trollcenter”, señaló Julián Macías Tovar en entrevista con Los periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Lo que encontró fue que estos troll lanzaron el hashtag #XóchitlGálvezPresidenta2024, en la cual hay 120 mil tuits escritos de manera incorrecta como XóchiltGálvezPresidenta2024 y solo 40 mil de manera correcta. “Hubo otros hashtags, de hecho ayer fue TT (trending topic) número 1 #NarcoPresidentAMLO3, pero anteriormente, o en la misma semana, hay 110 mil tuits con #NarcoPredidente, evidentemente no es normal que haya 110 mil tuits con el mismo error de ortografía o por ejemplo #NarcoPredidenteAMLO que éste tuvo más tuits antes, pero ahora mismo sólo tiene 30 mil, #NarcoPredidenteAMLO2 que tiene 120 mil o #NarcoCandidadaClaudia tiene 80 mil tuits equivocados”.

Llevo unos días analizando los 10M de tuits de la última campaña contra @lopezobrador_ y @Claudiashein vinculándoles con el narco.

Más de 500K tuits con el mismo error en el HT me facilitaron desmontar el trollcenter contra AMLO y en favor de Xóchitl.

El último error fue TT1 ayer pic.twitter.com/4kQDfdasnx — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 19, 2024

Julián Macías Tovar expuso que siempre son las mismas cuentas y señaló que este tipo de estrategias, detrás de las cuales hay recursos millonarios, se han replicado en otras partes de América Latina, en donde se ha buscado vincular a la izquierda con el narcotráfico, como ocurrió en 2015 en Argentina en la campaña de Mauricio Macri contra el Kirchnerismo, en la de Guillermo Lasso contra el Correísmo en Ecuador, o en la de Jair Bolsonaro contra Lula da Silva.

“A mí me acuerda mucho al trollcenter de Guillermo Lasso, precisamente que usó la narco política de que el Correísmo estaba vinculado con el narcotráfico y para ello lanzaban información o hacían informes de los cuerpos de seguridad del estado que luego se destapó que eran informes o publicaciones en redes sociales con cuentas falsas y medios que ellos controlaban y ellos estaban asesorados precisamente asesorados por el servicio de inteligencia de Israel, porque Guillermo Lasso había visitado anteriormente”, indicó.

En ese sentido recordó como “Team Jorge”, una empresa israelí que ofrece un arsenal de servicios ilegales: hackeo de buzones de correo y mensajería privada de adversarios, distribución masiva de campañas de influencia que habrían ingerido en elecciones presidenciales en todo el mundo, realizó de manera abrupta una defensa robusta de Tomás Zerón de Lucio, prófugo de la justicia y vinculado al caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. La misma campaña atacaba al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificaba de corrupto.

Analizando las cuentas que retuitean a tanto la cuenta de apoyo como la candidata se ve repleto de cuentas automatizadas según los patrones vistos como en pequeño número de seguidores, actividad casi exclusiva dando RTs a las mismas cuentas, etc. pic.twitter.com/Mgn0Kk5SU4 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 19, 2024

“Hay ciertos patrones que se repiten en todos los países”, señaló Julián Macías Tovar e indicó no es casualidad que una de las cuentas más retuiteadas en esta campaña contra el Presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum ya haya estado involucrada en ofensivas de otros países: la de Agustín Antonetti.

“Agustín Antonetti, un chaval de 22 años, que es el líder del grupo joven de la Fundación Libertad perteneciente a la red Atlas Network, y que un tipo que no conoce nadie sea la cuenta más retuiteada y es más no solamente aquí, en Argentina también lo fue cuando hicieron las movilizaciones contra Alberto Fernández”, recordó.

De igual forma destacó la participación de otra cuenta, la de JJDíazMachuca, que también aparece gestionado por el trollcenter mintiendo con encuestas donde Xochitl Xóchitl ganaría a Claudia Sheinbaum, cuando todas las encuestas serias publicadas hasta ahora dan hasta 30 puntos. Indicó que esta cuenta ya apareció retuieada por bots de CLS Strategies en el golpe de Bolivia.

Qué probabilidad hay que se publique en 7 días 500K tuits con el mismo error? Ninguna, a menos que lo cometa quien programa el trollcenter. Algunos de sus errores#NarcoPresidentAMLO3 #NarcoPredidenteAMLO #NarcopredidenteAMLO2 #NarcocandidadaClaudia y #XochiltGalvezPresidenta2024 pic.twitter.com/w7Volqvnp0 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 19, 2024

En septiembre de 2020, Facebook afirmó que CLS Strategies operó una red para distorsionar la conversación pública en México, Bolivia y Venezuela por lo que eliminó 55 cuentas, 42 ​​páginas y 36 cuentas de Instagram, operadas por CLS Strategies para interferir en la conversación de temas públicos en México, Venezuela y Bolivia. En el caso mexicano, la red social detectó que las cuentas fueron utilizadas para atacar a Morena.

En ese sentido, Julián Macías Tovar expuso cómo con trollcenters se pueden conseguir fácilmente millones de tuits y ser tendencia, una operación para cuál se necesitan millones en recursos, y en la cual hay el riesgo de que un error se multiplique por 100 mil, como sucedió en los últimos días en la campaña contra el Presidente López Obrador y la candidata presidencial de la izquierda Claudia Sheinbaum.

Otra prueba que aportó el activista contra la desinformación digital es cómo en estas campañas sucias, tanto la que hay en México como las que han tenido lugar en otros países de América Latina, “hay miles de cuentas que son compradas en el mercado negro”.

“Tienen una actividad frenética poniendo los hashtags para ser tenencia compartiendo los mismos contenidos, retuiteando a la misma persona y una persona curiosa, cada vez que Xóchitl hace un tuit responden ‘Xóchitl eres la mejor’, ‘eres grandiosa’, ‘contigo México va a ser mucho mejor’”, expuso.

En este vídeo se pueden ver decenas de estas cuentas teniendo exactamente la misma actividad programada. Tuits con HT, respuestas positivas a publicaciones de Xochitl y RT a cuentas o contenidos diana.pic.twitter.com/pXhlmNaQuc — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 19, 2024

No obstante, indicó que todas son cuentas creadas en la misma fecha, que no corresponden el nombre con el arroba y que todas repiten los hashtags, los que están equivocados y los que no están convocados. En su análisis compartido en redes sociales mostró cómo son cuentas falsas que usan de gancho imágenes de chicas atractivas, pero que forman parte del trollcenter siendo retuiteada por miles de bots.

Refirió que solo esta semana hubo más de 10 hashtags atacando a López Obrador a Morena y las candidatas por la presidencia Claudia Sheinbaum y por la Ciudad de México Clara Brugada sumando más de 8 millones de tuits donde más del 80 por ciento es artificial. Siendo siempre las mismas cuentas las que reciben más retuits de los bots.

“Tanto hashtags correctos o erróneos son impulsados en más de un 80 por ciento por bots o cuentas administradas por trollcenters (matriz de difusión) que retuitean a cuentas gestionadas por el mismo trollcenter o cuyos tuits les interesan resaltar. (matiz de opinión)”, escribió.

Tanto HT correctos o erróneos son impulsados en más de un 80% por bots o cuentas administradas por trollcenters (matriz de difusión) que retuitean a cuentas gestionadas por el mismo trollcenter o cuyos tuits les interesan resaltar. (matiz de opinión).

Lo que no cambia es el % geo pic.twitter.com/puZTHrUS5O — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 19, 2024

De hecho, platicó, desde el principio de la campaña para lanzar a Xochitl Gálvez como candidata presidencial de la derecha, se ha usado el trollcenter permanente contra López Obrador, mientras han comprado miles de nuevas. Fue el 5 de julio cuando la Senador fue nombrada candidata se publicaron más de 200 mil tuits erróneos que decían Xóchilt en lugar de Xóchitl.

Julián Macías Tovar escribió en su análisis cómo la gran mayoría de cuentas bots tienen como principal actividad darle retuit a las “cuentas diana” que reciben miles de retuits, pero desde el trollcenter también se administran cuentas que ponen comentarios y tuits positivos sobre Xochitl y contra López Obrador usando los hashtag designados.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez