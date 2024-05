En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al Aire, las periodistas Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán, Meme Yamel y Perla Velázquez hablaron sobre el frente opositor conformado por el PAN, PRI y PRD y lo que les depara tras las elecciones de este domingo. También analizaron cuál será su futuro y el camino a seguir para cada uno de estos partidos políticos en caso de que Morena y Claudia Sheinbaum resulten vencedores en los comicios, tal y como apuntan la mayoría de las casas encuestadoras.

Ciudad de México 28 de mayo (SinEmbargo).- El sistema de partidos en Méxicos sufrirá una recomposición luego de las elecciones de este domingo 2 de junio, pues partidos históricos como el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) podrían desaparecer ante la posibilidad de que no reúnan los votos necesarios para conservar su registro.

Las periodistas Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán, Meme Yamel y Perla Velázquez analizaron la situación de cada uno de los partidos políticos y los posibles escenarios que se generarán tras los comicios. ¿Funcionó el experimento opositor? ¿Hay ya un frente poderoso contra la izquierda? Estas y otras interrogantes fueron abordadas en VERSUS.

Daniela Barragán señaló que desde el primer año del Gobierno del Presidente López Obrador, la oposición se mostró bastante activa, pues realizaba movilizaciones y difundía falsa información de que esta administración tenía una visión comunista.

“Desde ese momento, aunque nos hemos reído mucho y con justa razón, pero sigue haciendo notar que hay un sector de la población que le tiene un miedo al comunismo real y que ve en el Presidente López Obrador que México va a irse hacia ese rumbo, hacia el comunismo, socialismo, al México va a ser el nuevo Venezuela, porque más allá del chiste hay un sector de la población que sí lo cree. Entonces ahí se empezaron a fraguar, esas marchas en las que también había gente, por ejemplo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe”.

La periodista mencionó que el Partido Acción Nacional (PAN) fue el más perjudicado por su alianza con el PRI y PRD, pues llegaba como el principal opositor, pero terminó cediendo ante los caprichos de “Alito”.

“El PAN desde mi punto de vista, creo que debió haber llegado un poco más empoderado al momento de la Alianza porque era el partido que quedó en segundo lugar, un partido que gobernaba una buena cantidad de estados, pero llega y se entrega por completo a las decisiones de Claudio X. González y lo termina absorbiendo un PRI”.

Por su parte, señaló que el PRI, pasó de estar casi noqueado tras la elección de 2018, en donde quedó en tercer lugar, a comandar de nueva cuenta una alianza opositora gracias al impulso que recibió por parte de personajes del sector empresarial como Claudio X. Gonzalez y Gustavo de Hoyos.

“El PRI es un es un partido que llega con una desaprobación gigantesca por lo que significó Enrique Peña Nieto y todo su equipo que ya fue el festín de la corrupción, sin tapujos, llega muy disminuido, se va en tercer lugar, José Antonio Meade es el primero que sale a reconocer la la derrota del PRI pero, lLlegan a rescatarlo a darle respiración de boca a boca, Gustavo De Hoyos, Claudio X. González y Marko Cortés y ya de repente teníamos a un PRI dispuesto a dar una nueva batalla”.

Afirmó que la alianza opositora se apoyó en algunos medios de comunicación de circulación nacional para mantener una guerra sucia de seis años en contra del Gobierno del Presidente López Obrador.

“Otro episodio podría señalar como la guerra en los medios de comunicación que fue permanente. Durante los seis años no escatimaron en analistas en medios de circulación nacional, en los principales diarios, estuvieron los seis años publicando a diario Información en contra del gobierno, entonces ellos estaban fraguando su alianza, estaban configurando sus estrategias mientras que el brazo de los medios de comunicación no hubo un solo día en que no le sirviera, todos sus columnistas estuvieron al pie”.

Por su parte, Adriana Buentello señaló que a pesar de los esfuerzos de Claudio X. González, el gran organizador de la alianza opositora, esta coalición no pudo crecer como ellos esperaban debido al rechazo que generan estos partidos, en especial el PRI.

“Hay una crisis partidaria que creo que también es importante el reconocer que estos partidos están absolutamente quemados, particularmente lo que es PAN, PRI y PRD y que estos esfuerzos que hizo Claudio X. González por tratar de disfrazar un poco esta mala imagen que tienen, pues la verdad es que no solamente no les funcionó, fue muy evidente que estaban buscando recetarnos, es decir, cómo pensar que la receta de lo podrido que enfermó a este país nos lo íbamos a tragar nuevamente”.

La comunicadora destacó que en el caso de Morena y el Presidente López Obrador pudieron hacer un contrapeso a las mentiras difundidas en algunos medios gracias a las conferencias mañaneras, en las cuales el mandatario podía hablar de manera libre sobre distintos temas.

“Es una ventaja en el sexenio de López Obrador porque le permitió establecer una agenda, que está continuando ahora el proyecto de Claudia Sheinbaum y con una herramienta que ha sido fundamental de la que ha hablado mucho en este espacio que es la conferencia mañanera que me parece en términos del ejercicio algo que todavía no alcanzamos a dimensionar. Creo que es un hecho histórico que no estoy muy segura qué personajes van a poder repetir un ejercicio de esta naturaleza porque la personalidad del Presidente López Obrador me parece que es irrepetible y creo que es ahí en donde radica el éxito de esta conferencia”.

Recalcó que el proyecto del Presidente sentó una base muy importante en el tema de la comunicación, el cual, dijo, en caso de ganar Claudia Sheinbaum deberá continuar

“Es algo que tiene que continuar Sheinbaum pero es pero la base fundamental de poder tener este apoyo y esta base social sobre todo cuando no solamente sabes que no vas a poder contar con estas empresas de medios”.

En tanto, Alina Duarte recordó que a pesar de representar diferentes corrientes y de tener intereses distintos, el PAN, PRI y PRD decidieron unirse para tratar de hacerle frente a Morena, sin embargo, terminaron perdiendo gran parte de su fuerza.

“Yo diría que la posición se resume en la canción del Tri que dice la gente me dice que todo lo que hago que todo lo que hago está mal y yo no sé por qué, de verdad no lo saben. Creo que por un lado, sí es una coalición que se ha venido fortaleciendo a partir del 2018 en términos programáticos que dijeron somos de diferentes colores pero al final queremos lo mismo, como que se peleaban y unos tenían mayor margen de acción en ciertas cosas y al final no les quedó otra más que decir pues bueno, vamos a tomarnos todo de la manita y vamos a caminar todos juntos contra Morena”.

Indicó que a pesar del discurso de cambio que difundían ante el electorado, la realidad es que caían en contradicción al ser comandados por personajes como Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano.

“Son estos mismos personajes que ya vienen actuando desde hace varias décadas y por eso también la gente está tan cansada de que de repente les digan vamos a escoger a quien va representar este proyecto y de repente pues les ponen ahí a mi Ruiz Masseu, a Alito, a Marko, a Chucho Zambrano, a Beatriz Paredes, a García Cabeza de Vaca, o sea, toda esta bola de delincuentes”.

Finalmente, Meme Yamel señaló que en el caso del PRI, para que haya un reconfiguración de raíz, no solo se necesita cambiar de dirigente nacional, sino también sacar la semilla de Alejandro Moreno Cárdenas.

“En el caso del PRI para tener una reconfiguración necesitas por completo sacar la semilla de Alejandro Moreno Cárdenas, no sirve solamente sacándolo a él, quién va a asumir el control en el PRI, esa es la enorme pregunta porque los priistas que podrían haber asumido el control ya se fueron como un Osorio Chong, renunciaron al PRI”.

En el caso del PAN, dijo, no se ve ninguna reconfiguración, “al contrario, creo que va a empeorar, porque quién se está encarrilando a ser el dirigente nacional: Jorge Romero”.

Para el PRD, afirmó, lo más probable es que pierda su registro y desaparezca del ámbito político.

“En el caso del PRD yo no creo que ni siquiera sobreviva a este proceso electoral. ¿Qué es lo que va a pasar con la oposición después de la elección?”.

