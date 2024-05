Candidato suplente del PRIAN en Cuautla es asesinado; atacan casa de otro en Jalisco

El Ayuntamiento de Cuautla emitió un comunicado donde condenó el ataque en contra de Arizmendi Reynoso, donde también informó el fallecimiento de una mujer.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, fue asesinado este martes luego de recibir cinco disparos en la cabeza mientras laboraba en su negocio.

Medios nacionales reportan que el ataque ocurrió después de las 16:00 horas en el poblado de Tetelcingo, en el municipio morelense de Cuautla. Testigos señalan que dos hombres se acercaron al local de la Central de Abasto de la localidad que Arizmendi atendía cuando le dispararon directamente.

El Ayuntamiento de Cuautla emitió un comunicado donde condenó el ataque en contra de Arizmendi Reynoso, donde también informó el fallecimiento de una mujer.

“Se hace un exhorto a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones pertinente y dé con los responsables”, agregó la instancia municipal.

Asimismo, informó que la Policía Municipal continuará trabajando de manera coordinada con diversas autoridades de seguridad pública para efectuar operativos que refuercen la presencia de cuerpos de seguridad en la ciudad.

Las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), reaccionaron a la noticia a través de sus redes sociales. Por su parte, Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), no ha emitido ningún posicionamiento.

Condenamos el asesinato de nuestro candidato suplente a Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, Ricardo Arizmendi. La inseguridad que ha empañado el proceso electoral es reflejo de la incapacidad del gobierno de Morena. ¡Esto tiene que parar, basta de tanta violencia! — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 29, 2024

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, expresó en su cuenta de X su condena por el asesinato en contra del candidato. “¡Esto tiene que parar, basta de tanta violencia!”, denunció.

Por su lado, su contraparte perredista, Jesús Zambrano, señaló que es “inaudito el nivel de violencia y asesinatos” en México. “Urge detener esta ola de violencia en la que nos tiene Morena y sus gobernantes”, añadió.

Ricardo Arizmendi fue candidato suplente de Jesús Corona Damián, quien figura como aspirante titular a la Alcaldía de Cuautla, puesto que este último ya desempeñó de 2016 a 2018. Ambos representan la unión de los en el municipio.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

De hecho, Corona Damián libró un atentado ocurrido en marzo de este año, cuando su camioneta, ubicada cerca de su casa de campaña recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego.

El exalcalde fue sorprendido por sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes habrían disparado al menos siete veces en contra del vehículo blindado.

“Sé que mucha gente está preocupada por lo que me pasó y desde aquí les digo: ‘No nos vamos a rajar’. Vamos a seguir buscando la Alcaldía de Cuautla. Ahorita fui yo, pero ahorita me pasó a mí al igual que a muchos cuautlenses que quieren un cambio y desde aquí les digo: ‘Vamos a seguir en la lucha. No me van a parar’”, dijo en un encuentro con medios de comunicación.

Es inaudito el nivel de violencia y asesinatos al que hemos llegado. Lamento profundamente el asesinato de nuestro compañero Ricardo Arizmendi, quien era candidato suplente a la Presidencia Municipal de Cuautla. Urge detener esta ola de violencia en la que nos tiene Morena y… — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) May 29, 2024

“Quieren que me baje de la campaña, pero una cosa le digo a mi ciudad: ‘Ya basta de vivir con miedo, no me bajo, y a donde toque, voy con todo’. Tengo el respaldo del pueblo y creo que todos estamos hasta la madre de lo que estamos viviendo. Le exijo al señor Gobernador [Cuauhtémoc Blanco] que ya basta, que ya haga lo que le pedimos los morelenses, darnos la seguridad que pedimos”, agregó.

Un día antes, Corona Damián había solicitado protección ante las amenazas recibidas previamente, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos había girado un oficio a la Comisión Estatal de Seguridad para que una unidad policiaca lo custodiara.

Luego de que se diera a conocer el asesinato de Ricardo Arizmendi, el candidato titular en Cuautla expresó un mensaje en sus redes sociales para condenar el ataque de su compañero.

“Con mucho dolor observamos como el tejido social de los cuautlenses se va rompiendo por culpa de unos cuantos que desean perpetuarse en el poder que indignamente poseen”, escribió en su cuenta de Facebook.

ATACAN CASA DE ASPIRANTE A EDIL EN JALISCO

Previamente fue informado que el candidato de Morena por la presidencia municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, Gilberto “Tito” Palomar González, fue víctima de un ataque armado, mientras realizaba trabajos de su cierre de campaña para este miércoles 29 de mayo.

El hecho ocurrió la tarde de este martes, cuando un grupo de sujetos ingresó al interior de una casa de campaña, ubicada en el cruce de las calles Ramón Corona e Iturbide de la colonia San Pablo del municipio, el cual arremetió contra el político y sus acompañantes.

“Hace unos momentos, se registró una agresión en contra del candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Encarnación de Díaz, Gilberto Palomar González, así como dos personas más”, informó Ricardo Sánchez Baruben, Coordinador general estratégico de seguridad en Jalisco.

Hace unos momentos, se registró una agresión en contra del candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Encarnación de Díaz, Gilberto Palomar González, así como dos personas más. — Ricardo S Beruben (@RicardoSBeruben) May 29, 2024

De acuerdo con los primeros reportes, los hombres llegaron al lugar y detonaron un arma de fuego, lo que provocó que algunas personas corrieran y otras dos más salieran heridas, entre ellas Tito” Palomar, quien recibió por lo menos cuatro disparos. Al lugar arribaron paramédicos para atender y trasladar a las víctimas en estado grave a un hospital cercano, con el fin de recibir atención médica y mantenerlos estables.

Ante el incidente, la candidata de Morena al Gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, mostró su desacuerdo al ataque contra “Tito” Palomar, por lo que pidió a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes.

“La tarde de hoy, mi compañero y amigo, candidato a la alcaldía de Encarnación de Díaz, Gilberto “Tito” Palomar fue atacado a balazos en su casa de campaña. Nuestro compañero presenta cuatro impactos de bala y cuatro miembros más de su equipo están también heridos”, escribió en redes sociales.

Esto no es normal y no podemos seguirlo permitiendo. Exijo que la autoridad tome cartas en el asunto y se haga justicia. Toda mi solidaridad para Tito y a su familia, así como a sus cuatro colaboradores que también resultaron heridos. ¡Estamos con ustedes! — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) May 29, 2024

De acuerdo con el conteo de la organización de la sociedad civil Data Cívica “Votar entre balas”, de 2018 a lo que va de 2024 se han registrado en México mil 764 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.

Tan solo durante el mes de febrero, se registraron 58 eventos asociados con la violencia político-criminal en el país, entre los que se encuentran ataques armados, atentados y asesinatos. “Si comparamos la violencia de este mes con el anterior, notamos un incremento del 38.1 por ciento de hechos violentos”, dijo la organización.