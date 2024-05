Máynez crece al último minuto, alimentando la posibilidad de MC como fuerza emergente

El crecimiento que tuvo Jorge Álvarez Máynez en su campaña ha planteado la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se traduzca en una fuerza emergente, pero su éxito dependerá de la capacidad de traducir su popularidad en votos y posicionarse estratégicamente en el escenario político.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano (MC), ha surgido como una sorpresa durante este proceso electoral. Con un destape tardío y un perfil relativamente desconocido, su desempeño inicial en las encuestas no generaba expectativas significativas y los especialistas creían que MC apenas alcanzaría el 3 por ciento necesario para mantener su registro nacional.

Sin embargo, tras los debates electorales, una pegajosa melodía proselitista y una hábil capitalización de los errores y mentiras en la campaña de su Xóchitl Gálvez, su principal contrincante, Jorge Álvarez Máynez ha experimentado un notable crecimiento. Sus cifras de intención de voto pasaron de un 3 por ciento inicial a oscilar entre 10 y el 12 por ciento, según las encuestas más recientes.

“En una campaña electoral, no solo se busca aumentar el reconocimiento de los candidatos, también cómo se conectan con la población. El posicionamiento de Sheinbaum y Gálvez muestra un aumento previsible de sus niveles de conocimiento durante la campaña. Dado que ambas ya eran conocidas por la mayoría de la población, su crecimiento es más limitado que el de Máynez. […] Máynez, por su parte, pasó de ser un desconocido a ser reconocido por 7 de cada 10 ciudadanos hoy”, destacó la encuestadora Buendía y Márquez al presentar los resultados de su sondeo de cierre publicado ayer martes.

En la recta final rumbo a la contienda presidencial, al menos tres casas encuestadoras cerraron el 28 de mayo sus sondeos. La candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantiene a la cabeza con una holgada diferencia sobre sus contrincantes. No obstante, las encuestas también muestran otro aspecto importante: que Jorge Álvarez Máynez, aunque se ha mantenido en un lejano tercer lugar, ha ganado terreno en la preferencia de hasta 8 puntos porcentuales.

Por ejemplo, la encuestadora Enkoll, para W Radio y El País, que en enero colocaba a Máynez con una intención del voto del 3 por ciento, ahora lo ubica con un 11 por ciento. Mientras, la candidata Claudia Sheinbaum, comparada con el 65 por ciento de preferencia efectiva en enero, disminuyó nueve puntos, ubicándose en 56 por ciento en este sondeo publicado el 28 de mayo. En tanto Xóchitl Gálvez, de la alianza Fuerza y Corazón por México, cierra con una preferencia del 33 por ciento, en contraste con el 32 por ciento obtenido en enero.

Buendía y Márquez, para El Universal, cerró su ejercicio demoscópico colocando a Claudia Sheinbaum a la cabeza con un 54 por ciento de preferencia efectiva, conservando una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre Xóchitl Gálvez, quien obtuvo un 34 por ciento, y Máynez con un 12 por ciento, en mayo. En este sondeo se nota el avance del candidato naranja, ya que en febrero la misma encuestadora lo situaba con un 5 por ciento de intención de voto.

En el caso de Sheinbaum, la preferencia bajó cuatro puntos en comparación con el 59 por ciento obtenido en febrero en el sondeo de Buendía y Márquez. Xóchitl Gálvez, de la alianza PAN-PRI-PRD, también disminuyó al menos dos puntos porcentuales con respecto al 36 por ciento obtenido en febrero.

Covarrubias y Asociados, para El Heraldo, muestra un alza de 4.8 puntos porcentuales para Álvarez Máynez entre enero y mayo. Los resultados de su sondeo de cierre publicado el 28 de mayo, el candidato naranja se ubica con un 9.4 por ciento de intención de voto, en contraste con el 4.6 por ciento que obtuvo en el sondeo de enero. La candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, mantiene el primer lugar con un 58 por ciento de intención de voto en su último sondeo de mayo, mostrando una baja de ocho puntos porcentuales respecto al 66.3 por ciento de enero. Xóchitl Gálvez cierra con un 31.8 por ciento, 2.7 puntos porcentuales más que en enero, donde tenía un 29.1 por ciento.

“Yo creo que Jorge Álvarez Máynez resultó la sorpresa que no se esperaban, porque todo mundo pensaba que con trabajos iba a rozar el 3 por ciento incluso que estaba en riesgo el partido de perder el registro y, sin embargo, lo que se observó es que, a partir de los debates, pues ha venido existiendo un crecimiento, un ascenso constante que incluso lo sitúa ahorita en alrededor de entre el 10 y el 12 por ciento”, expresó en entrevista el doctor y analista político, Javier Hurtado, del Colegio de Jalisco.

Aunque no logró los niveles de aprobación que entre octubre y diciembre obtuvo el efímero aspirante presidencial, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García – quien en su momento alcanzó hasta un 17 por ciento de preferencias–, el repunte de Álvarez Máynez podría asegurar el registro de Movimiento Ciudadano, ya que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que un partido conserva su registro si obtiene al menos el 3 por ciento de la votación en cualquiera de las elecciones federales. Ahora la expectativa es si logra materializar en los resultados electorales doble dígito que le dan las encuestas de preferencias.

El crecimiento de Jorge Álvarez Máynez plantea la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se convierta en una fuerza emergente, pero su éxito dependerá de la capacidad de traducir su popularidad en votos y posicionarse estratégicamente en el escenario político, coincidieron analistas políticos consultados.

Jorge Aljovín, analista y especialista en derecho electoral, resaltó en entrevista con SinEmbargo que la relevancia del partido naranja dependerá en gran medida de la magnitud de su votación, la cual deberá acercarse a la que obtenga la candidata opositora, Xóchitl Gálvez. De lo contrario, su impacto se limitará a ser una anécdota estival, donde los jóvenes se divirtieron con una campaña llamativa pero sin que esto se traduzca en votos efectivos.

“Sí (hay posibilidad de convertirse en fuerza emergente) en la medida en que la votación que aporten sea significativa, esto es, siempre y cuando se traduzca en dos dígitos y estén cerca de la candidata opositora Xóchilt Gálvez. De lo contrario, no pasará de una golondrina en ese verano capitalino, donde simplemente los jóvenes bailaron y una canción muy pegajosa de Álvarez Máynez y que, al final del día veremos si eso se traduce en votos [….] Si realmente esa votación se traduce en dos dígitos y sí que es determinante en la diferencia del primero y el segundo lugar, y es ahí donde tendrán toda la sartén por el mango para poder negociar en su momento en un Congreso que claramente estará dividido, con independencia del resultado que se dé en la elección presidencial”, expresó.

Por su parte, el doctor y analista político, Javier Hurtado, del Colegio de Jalisco, consideró que Máynez ha sido la sorpresa del proceso electoral, sin embargo, coincidió en que el papel del partido naranja por ahora se limita solo a ser una tercera opción y no una tercera vía, pues para ser tercera vía consideró que aún les falta mucho.

“Yo creo que su posición como tercera opción, aunque no como tercera vía– de hecho falta mucho para que lo puedan construir conceptual y discursivamente–, pero que sean como tercera opción, No como tercera vía, eso está ganado. Esperando el caso se habla de que después de las elecciones, estos de la coalición fuerza y corazón por México, a lo mejor se funden en su solo partido”, dijo Hurtado.

La capacidad de Jorge Álvarez Máynez para atraer al segmento joven de la población, respaldada por una sólida estrategia de marketing político en redes sociales, y su desempeño en los debates, son factores que los expertos consideran clave en su ascenso como opción, especialmente entre los jóvenes.

Javier Hurtado, por ejemplo, atribuyó el repunte de Máynez a su preparación y habilidad para conectar con los jóvenes, aunque advirtió sobre otros factores que podrían afectar negativamente a MC. Entre ellos, el desplome del templete en el mitin De San Pedro Garza García, en Nuevo León, incidente que ha sido utilizado en su contra, aunado a los escándalos asociados con Samuel García, gobernador de Nuevo León, que podrían perjudicar la percepción de Movimiento Ciudadano como una nueva opción política. Pero si estos factores no inciden significativamente, MC podría mantener una votación en los dos dígitos, de acuerdo con el académico.

Sin embargo, el académico de Jalisco enfatizó que, aunque es probable que Álvarez Máynez obtenga una votación favorable, incluso por encima del 10 por ciento, el partido podría no lograr el mismo nivel de representación en la Cámara de Diputados que en las elecciones pasadas, ya que los votos emitidos para el candidato presidencial no impactan en la votación para el Congreso de la Unión.

“Una cosa va a ser una votación que obtenga Jorge Álvarez como candidato a la Presidencia, que me imagino que va a ser superior a la que se esperaba, y otra la que obtenga el partido en diputados y senadores. Yo veo muy difícil que a nivel de diputados, Movimiento Ciudadano pueda repetir lo que logró el partido en esta elección pasada del 2021, [….] Yo sí veo difícil que pueda volver a ganar 7 distritos en Jalisco, sobre todo porque hoy existe el factor Morena, que si bien ya existía hace 3 años, pero no estaba tan fuerte y consolidado como ahora. Entonces la batalla va a ser muy dura y van a ser muy resultados muy cerrados en los distritos”, dijo.

Por otro lado, Jorge Aljovín destacó la importancia de cuestionar si la popularidad de Álvarez Máynez en las redes sociales y su campaña pegajosa se traducirán en votos efectivos para el partido de Dante Delgado. El analista insistió en que el fenómeno y las posibilidades de Máynez impactarán en la medida en que los jóvenes de 18 a 29 años salgan a votar.

“Habrá que preguntarse si esta popularidad de Jorge Álvarez Máynez en redes sociales, una canción pegajosa, es suficiente para traducirse en votos. Por lo tanto, creo que esto nos lleva a la pregunta de origen: ¿cuál es la razón por la que Álvarez Máynez ha crecido en las propias encuestas y sobre todo en el grupo de los jóvenes entre 18 y 29 años? Porque justamente lo que busca es regresar a los orígenes, a una política romántica, donde se trata de mostrar como una opción política fresca, una política nueva, alejada de lo que ellos denominan como política vieja, pero es bastante difícil también permear en los sectores que van de los 30 años en adelante, porque justamente cuando se revisan las caras visibles de MC, pues tenemos un Dante Delgado que está lejos de representar la nueva política”, expresó el analista.

Y añadió: “sobre todo, también cuando estamos viendo todo alrededor de una frivolidad, una superficialidad naranja, que en sectores mucho más maduros de la población no han logrado permear y por lo tanto, me parece que será muy difícil que Álvarez Máynez pueda sobrepasar los dos dígitos, pero el 2 de junio es la mejor encuesta y si los logra rebasar me parece que se pone en una situación muy interesante MC para poder negociar en el próximo congreso porque el efecto Máynez también beneficiará a sus diputados, a sus senadores y a nivel local”.

