Bivol enfrentará al “Canelo” sin bandera ni himno rusos por restricciones de la AMB

Dmitry Bivol peleará este sábado contra el “Canelo” en Las Vegas, EU; sin embargo, estará bajo algunas reglas que le ha impuesto la Asociación Mundial de Boxeo debido a los conflictos políticos y sociales de Rusia, país natal del pugilista.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 3 de mayo (LaOpinión).- Los ojos de los aficionados del boxeo estarán centrados en un solo lugar el próximo 7 de mayo. “Canelo” Álvarez y Dmitry Bivol se enfrentarán en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Será el primero combate del tapatío en 2022 y verá cómo su rival tendrá algunas restricciones de cara al combate.

Los conflictos bélicos que se han desatado entre Rusia y Ucrania han dejado paralizado al mundo. Muchas organizaciones e instituciones han tomado sus cartas sobre el asunto y el deporte no ha estado exento de ello.

Dmitry Bivol deberá afrontar este combate bajo las estrictas medidas impuestas por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB): los boxeadores rusos no podrán entrar al ring con su bandera, su país no será mencionado y el himno no será entonado. Estas son las medidas que en principio afectarán al rival de Saúl Álvarez.

The World Boxing Association (WBA) Directorate met today to discuss the conflict in Ukraine and made several decisions: pic.twitter.com/p5skSUsRzx — WBA Boxing (@WBABoxing) February 28, 2022

Las sanciones han sido bastante estrictas. El país europeo no podrá acoger ningún combate, hasta nuevo aviso. No está de más mencionar que Bivol había llevado a cabo gran parte de sus peleas en territorio ruso.

¿DÓNDE NACIÓ DMITRY BIVOL?

Lo curioso del caso es que Dmitry Bivol nació en Kirguistán y cuenta con ascendencia moldava. Sin embargo, el joven peleador reside en San Petersburgo desde que era niño y ha peleado bajo los colores de aquel país.

