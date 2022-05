“Por supuesto vamos a ganar”, dice “Canelo” Álvarez previo a la pelea contra Bivol

El tapatío aseguró que dará su mejor esfuerzo durante la pelea de este sábado, en la cual se disputará el título mundial en peso semicompleto contra el ruso Dmitry Bivol.

Por Ricardo López Juárez

Los Ángeles, 7 de mayo (La Opinión).– La mesa ha quedado puesta para lo que debe ser un sábado por la noche muy interesante de boxeo, en el que Saúl “Canelo” Álvarez incursione en una nueva aventura de su ya impresionante carrera.

Luego de dar el peso reglamentario de las 175 libras la tarde del viernes en las afueras de la Arena T-Mobile, sede del combate contra el ruso Dmitry Bivol, Canelo derrochó alegría y seguridad un día después de que apareció en una conferencia de prensa acompañado de su hija y con una bebida de Starbucks en mano.

“Esperen todo de mí, como siempre. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, haré lo mejor que pueda en el ring y por supuesto vamos a ganar”, aseguró Canelo en inglés ante miles de seguidores que desafiaron el pesado sol del desierto para atestiguar la ceremonia del pesaje, en la que el pelirrojo de 31 años registró 174.4 libras en la báscula; Bivol dio 174.6.

Canelo, vistiendo atractiva indumentaria de color rosa y unos zapatos conmemorativos de la pelea, agradeció de nuevo el apoyo del público y alebrestó a la audiencia con un típico grito mexicano: “Nos vemos este sábado y ¡que viva México, cabrones!”.

Saúl Álvarez (57-1-2, 39 KOs) llega a este pleito luego de un espectacular lapso entre 2020 y 2021 en el que logró algo sin precedentes: convertirse en el campeón indiscutible de los pesos supermedianos. El tapatío arrasó a todos los demás monarcas de las 168 libras y lo hizo con estilo.

En una entrevista reciente con La Opinión en la que habló de su futuro, Álvarez confirmó su interés por tratar de hacer lo mismo ahora en los semicompletos.

“Me llama mucho la atención ir por la unificación en las 175 libras, es una historia grandísima para mi carrera”, dijo Álvarez.

“Es viable, Saúl está muy fuerte, se prepara bien, es un peleador que no está castigado. Creo que tiene todas las cualidades físicas para destacar en esa categoría”, opinó Eddy Reynoso, su entrenador, quien no cree que su peleador pierda poder en dicha división.

Ganar el título mundial en peso semicompleto por segunda vez –ya lo hizo en 2019 contra el también ruso Sergey Kovalev– sería notable para el tapatío. La idea de obtener todos los cetros suena como una misión realmente imposible. La realidad es que hasta ahora el mexicano ha logrado todo lo que se ha propuesto.

Muchos analistas consideran que la pelea contra Bivol, quien está invicto como profesional (19-0, 11 KOs) y que ganó más de 260 combates como aficionado, será una de las más difíciles de la carrera de Álvarez, aunque parece haber consenso de que el mexicano saldrá con el triunfo. En las apuestas es amplio favorito.

DMITRY BIVOL SE GANA LA SIMPATÍA DE LOS FANS MEXICANOS

Luego de la ceremonia del pesaje, Dmitry Bivol cambió los abucheos por aplausos al tener un buen detalle con el público, que era mexicano casi en su totalidad.

“Es la primera vez que veo a tantos aficionados mexicanos en mi contra”, dijo Bivol, quien enseguida habló unas palabras en español a propósito del ambiente festivo de la que se ha convertido en la fecha anual más importante del boxeo: “¡Feliz Cinco de Mayo, señores!”.

“Toda mi vida he boxeado, he ganado muchas cosas. ¿Por qué no debería ganar esta vez?”, agregó el hombre de 31 años originario de Tokmak, Kirguistán y que ha vivido la mayor parte de su vida en Rusia.

“Para ser honesto, solo estoy enfocado en la pelea”, dijo Bivol cuando le preguntaron cómo cambiaría su vida con un triunfo sobre quien es la mayor estrella del boxeo actual. “Voy a dar una gran pelea para los fans del boxeo, no pienso en lo que pasará después”.

